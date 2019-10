Yannick Noah : "La musique me plait parce que c'est une thérapie"

publié le 13/10/2019 à 23:00

Quinze ans après la disparition des écrans de cette émission culte, Laurent Boyer revient ce dimanche 13 octobre de 20h à 22h avec une nouvelle version de "Fréquenstar".

L’ami des stars reçoit les artistes majeurs de la scène française qu’il avait reçues dans son émission TV et les interroge sur leur vie et leur carrière.

Il s’appuiera sur les archives sonores de "Fréquenstar" pour confronter les réponses actuelles des artistes et les réponses faites à l’époque et jouer au jeu des interviews de manière anachronique.

L’occasion de revisiter la carrière des grandes stars, dans l’esprit de bienveillance et de complicité qu’incarne Laurent Boyer.

La première de cette série d’émissions spéciales débute avec Yannick Noah.

L'albmu "Bonheur Indigo" de Yannick Noah

Après deux ans d'absence, il revient avec un nouvel album intitulé "Bonheur Indigo". sorti le 6 septembre.

Deux années au cours desquelles il a pris le large et s'est éloigné du monde médiatique.

Pour son retour sur la devant de la scène, il est passé par les studios de RTL et s'est confié au micro de Laurent Boyer, 25 ans après la première entrevue dans Fréquenstar...

La famille, le bonheur des siens et la liberté sont restés les notions phares tout au long de sa vie.

Revivez deux heures d'émission exceptionnelle en compagnie de Yannick Noah.