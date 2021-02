Les infos de 8h - France - Nouvelle-Zélande : "on ne pouvait pas rêver plus beau spectacle", dit Atc

publié le 27/02/2021 à 09:45

Pas de rencontre demain entre le XV de France et l'Écosse dans le cadre du tournoi des VI Nations à cause des cas de coronavirus, mais les supporters ont appris une nouvelle qui devrait les consoler. On connaît l'affiche du match d'ouverture de la coupe du monde de rugby 2023 qui se jouera en France, et c'est un peu la rencontre rêvée pour les fans de rugby. Le XV de France affrontera la Nouvelle-Zélande.

Un match d'ouverture dont se réjouit Claude Atcher, le directeur général de la coupe du monde de rugby. "On ne pouvait pas rêver plus beau spectacle que ce match d'ouverture France - Nouvelle-Zélande. Quand on a su que la Nouvelle-Zélande était dans la poule de l'équipe de France évidemment on y a pensé", dit Claude Atcher.

Et de poursuivre : "par politesse et par proximité, j'en ai parlé au staff de l'équipe de France qui au tout début était un peu hésitant parce que attaquer une coupe du monde avec une telle affiche c'est toujours une petite part de risque. Mais très vite, a compris également que plus ce match de haute intensité se déroulerait tôt, plus ça laisserait du temps aux joueurs pour se préparer pour les quarts de finale", souligne-t-il.

L'éventuelle retrouvaille entre les deux nations ne pourrait avoir lieu alors qu'en finale. "Pour moi c'est quasiment comme une finale, avec en plus, l'assurance que l'équipe de France va la jouer", conclut Claude Atcher.

