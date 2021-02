Roxana Maracineanu invitée exceptionnelle de "On refait le sport"

Chaque dimanche de 19h30 à 20h, toute l'équipe de "On refait le sport" revient sur les grands temps forts de l'actualité sportive, dans toutes les disciplines, avec des invités de marque et un membre de la rédaction de son partenaire, le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France. Dimanche 28 février, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a réagi après l'apparition d'un cluster au sein du XV de France. Les consignes sanitaires validées par le gouvernement n'auraient pas été correctement respectées.

"Les gestes barrières et le port du masque étaient préconisés", en dehors des moments de jeu, mais "l'État ne peut pas être derrière chaque joueur", rappelle la ministre qui déplore que "certains points n'ont pas été respectés". "Il s'agit désormais de comprendre pourquoi et d'assumer pour les responsables", a-t-elle estimé, tout en rappelant que la fédération doit se positionner et doit "être à nos côtés".

"Nous avons mandaté une enquête" pour comprendre pour quelles raisons les protocoles ont été "rompus". "L'idée est de rectifier le tir pour la suite parce que l'équipe de France est dans une super dynamique et il s'agit de mettre toutes nos chances de notre côté", a-t-elle souligné.