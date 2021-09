Biarritz : "Vous ne faites absolument rien" pour le club, rétorque le président du BO à la maire

La passe d'armes n'en finit plus au Pays Basque. Accusée par le président du club de rugby du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigé, d'avoir coupé l'eau chaude dans le stade Aguilera, la maire de la commune des Pyrénées-Atlantiques Maider Arosteguy soulignait de son côté une "bouffonnerie" et des "insultes" en milieu de semaine. L'homme de 37 ans lui a adressé une nouvelle salve dans la foulée.

"Madame le maire dit toute la journée : 'Le rugby professionnel doit rester à Biarritz'. Bravo. Mais moi je suis pour la fin de la faim dans le monde. Je suis contre le Covid aussi. Super, à part qu'aujourd'hui vous faites quoi, madame le maire, pour qu'il reste à Biarritz ? Vous faites quoi ? Absolument rien".

"Moi je vous dis, mesdames et messieurs, maintenant arrêtez tous de parler, arrêtez tous de faire des photos et mettez-vous derrière le club en répondant aux vrais besoins du club : ce n'est pas avoir une déclaration d'amour tous les trois matins, c'est un stade et un centre d'entraînement", conclut Jean-Baptiste Aldigé.