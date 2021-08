"Je m'identifie à eux" : le groupe Altrad devient le nouveau sponsor des All Blacks

Rugby : le groupe Altrad devient le nouveau sponsor des All Blacks

Il devient le nouveau sponsor de la plus grande équipe de la planète rugby : le groupe Altrad, géant des services industriels déjà sponsor du quinze de France, va s'afficher dès janvier sur les maillots noirs des All Blacks. Le dirigeant du groupe Mohed Altrad fait part de sa joie sur RTL.

Outre le fait "d'inscrire le nom du groupe Altrad, qui est le mien aussi, sur le maillot de la plus belle équipe au monde en terme de rugby, il y avait l'histoire de ce pays", explique Mohed Altrad, invité sur RTL ce samedi 28 août. "Les Maoris sont des indigènes, et moi je me considère comme un indigène (...) Je m'identifie à eux", confie celui qui est également propriétaire du Montpellier Hérault Rugby.

Mohed Altrad a été "profondément touché" de sa première rencontre avec les All Blacks. "C'est un rêve de gosse, c'est un rêve d'adulte, mais c'est aussi pour moi ma contribution, entre autres, à cette nation qui s'appelle la France, qui m'a permis d'être ce que je suis".