Le club de rugby du Biarritz Olympique a demandé à l'instance organisatrice des coupes européennes de rugby (EPCR) de délocaliser ses deux prochains matches à Lille. Autrement dit à presque 1.000 kilomètres de ses supporters.

Une demande étrange mais due au fait que le stade Aguilera de Biarritz n'est plus praticable. Problème, la mairie ne veut plus le financer. Le club était pourtant revenu au plus au niveau cette saison, en étant promu en Top 14. Le BO est même 5e du championnat actuellement, après avoir battu le Racing 92 (28-19) samedi 18 septembre.

Une situation qui laisse donc une certaine amertume au président du directoire du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigé : "Aujourd'hui, la mairie de Biarritz par exemple, a coupé l'eau et l'électricité dans le stade. Nos joueurs se douchent à l'eau froide. C'est notre quotidien. Et sachez qu'au Pays Basque, il pleut, donc on a vraiment besoin de se doucher. Ils ont clairement fait le choix d'avoir du rugby professionnel à Bayonne et du surf, de la culture, du tourisme à Biarritz. Les gens qui décident ont choisi délibérément de nous achever", affirme-t-il au micro de RTL.