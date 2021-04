Benoît Paire : "J'en n'ai rien à branler", lance-t-il après une défaite à Monte Carlo

publié le 12/04/2021 à 12:26

Nouvelle ligne au palmarès des frasques de Benoît Paire, toujours un peu plus au bout du rouleau en raison notamment des matches à huis clos. "Franchement, j'en ai rien à branler de ce match", a déclaré l'Avignonnais de 31 ans (33e mondial) après sa défaite au 1er tour du Masters 1.000 de Monte-Carlo face à l'Australien Jordan Thompson (62e), 6-4, 6-7, 7-6.

"Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles ? C'est un court qui est normalement le plus beau du monde, et là se retrouver comme si c'était une ambiance de cimetière, avec pas un bruit. Tu fais un coup gagnant, une faute directe, c'est la même chose : il y a zéro ambiance, il ne se passe rien". Le Français, qui n'a gagné qu'un seul match cette saison sur les dix qu'il a joués, recule de deux rangs au classement ATP (35e).

"Alors vous allez tous dire : 'Oui, c'est comme ça dans la vie normale'. Très bien. Moi, la vie normale je trouve qu'elle est à chier en ce moment, et le circuit, il est à chier pareil. Le seul moment de bonheur c'est quand je suis chez moi, que ne mets pas mon masque, que j'en ai rien à foutre du Covid, et là je me sens heureux". Paire s'est pourtant battu durant 3h03 avant de s'incliner contre Jordan Thompson.