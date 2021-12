Affaire Agnel : "On l'a souvent sous le nez et on ne le voit pas", regrette le président de la FFN sur RTL

"On est scotchés. Ça a été plus qu'un choc", réagit sur RTL le président de la Fédération française de natation (FFN) Gilles Sezionale, après les révélations de l'affaire Yannick Agnel. L'ex-nageur est poursuivi pour plusieurs viols et agressions sexuelles sur la fille de son ancien entraîneur lorsqu'elle n'avait que 13 ans, alors que lui en avait 24.

Pour le patron de la natation, il faut désormais mener "une réflexion d'ensemble par rapport à notre milieu sportif où on a toujours cette problématique de la promiscuité des athlètes jeunes et des mélanges avec des gens qui sont hébergés dans des conditions plus ou moins encadrées", avant de confirmer que la FFN s'était portée partie civile "pour être au plus près de la victime", confie Gilles Sezionale.

"Par le passé, on a déjà eu des affaires et on n'est jamais sûr que ça ne se reproduira pas. Je pense que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. On l'a souvent sous le nez et on ne le voit pas", conclut-il.