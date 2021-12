Yannick Agnel accusé de viol : "On est surpris et choqué", réagit Florent Manaudou sur RTL

Le monde de la natation tremble depuis plusieurs jours. Après une longue garde à vue, le double champion olympique Yannick Agnel a été mis en examen pour viol sur mineure. Le nageur a par ailleurs reconnu lundi 13 décembre "la matérialité des faits", mais nie avoir contraint la victime présumée, âgée de 13 ans au moment des faits.

"Comme tout le monde, on est surpris et choqué", a de son côté réagi sur RTL le multiple médaillé Florent Manaudou après ces révélations. "Je ne commente pas une affaire en cours", a-t-il cependant indiqué, refusant de s'exprimer plus en détails sur ce dossier. La Fédération française de natation (FFN) a quant à elle annoncé son intention de se constituer partie civile.

Également placé sous contrôle judiciaire, Yannick Agnel a l'interdiction de quitter la petite couronne parisienne, de se rendre à Mulhouse et doit remettre son passeport. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec son agente et la famille Horter.