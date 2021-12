Yannick Agnel accusé de viol : "On est surpris et abasourdi", confie Alain Bernard

L'ancien nageur Yannick Agnel a été mis en examen pour plusieurs viols et agressions sexuelles sur la fille de son ancien entraîneur lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Il a reconnu "la matérialité des faits", mais réfute toute contrainte. Ce mardi, Alain Bernard, l’un des tout premiers nageurs à prendre la parole, se dit abasourdi, sous le choc, après la mise en examen de son ancien coéquipier.

"On est surpris de cette situation. Une enquête est en cours donc à partir de là, on ne peut se positionner ni d’un côté ni de l’autre. On est surpris, surpris et abasourdi", dit-il. "La natation et le sport, est le reflet de la société. Il y aura toujours des voleurs et des tricheurs dans la société et dans le sport, et certaines personnes avec un comportement déplacé dans tous les univers que ce soit politique, sportif, professionnel dans l’entreprise", poursuit l'ancien nageur.

"Donc on est tous sous surpris par cette nouvelle, mais on ne peut pas se prononcer, je pense que tout le monde peut le comprendre", dit-il.