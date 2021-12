Yannick Agnel accusé de viol : ce qu'il a dit aux enquêteurs

C'est l'une des principales informations de ce lundi, Yannick Agnel reconnait avoir eu une relation avec la jeune fille qui l'accuse de viol. Elle avait 13 ans au moment des faits. L'ex-nageur en revanche, nie toute contrainte, c'est la ligne qu'il a fini par adopter au fil de cette longue garde à vue qui s'est terminée samedi.

À ce stade de l'enquête, la procureure Edwige Roux-Morizot s'en contente. "Yannick Agnel reconnait la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il précise que pour lui, il n'avait pas en tout cas le sentiment qu'il y a eu contrainte. Si les faits sont effectivement constitutifs de viol ou d'agression sexuelle, c'est parce qu'il existe une différence d'âge importante entre les 13 ans qui était l'âge de la jeune victime et les 24 ans de Yannick Agnel au moment des faits", dit-elle.

En tout cas, elle n'a pas pu contester ce qui s'était passé, car l'équipe de la commissaire Audrey Jeandel a passé de longs mois d'enquête depuis la plainte. "Il a été très important pour nous, service de police judiciaire, d'engager un moyen considérable afin de faire le clair sur les faits qui ont été dénoncés par la victime, qui a longuement été entendue par nos services, afin de circonstancier. Des circonstances qui ont été largement développées et qui ont permis d'obtenir les aveux de Yannick Agnel", explique Audrey Jeandel.

Yannick Agnel n'a pas pu faire autrement que d'admettre les faits. Pour l'heure, l'ex-nageur a interdiction de quitter la petite couronne parisienne et de se rendre à Mulhouse, il doit remettre son passeport et a interdiction d'entrer en contact avec son agente et la famille Horter. Il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.