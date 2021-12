Yannick Agnel accusé de viol : 4 questions pour comprendre l'affaire

Depuis quelques jours, c'est une onde de choc qui s'est abattue sur la natation française et le sport français en général : l'affaire Yannick Agnel. Le champion olympique est poursuivi pour plusieurs viols et agressions sexuelles sur la fille de son ancien entraîneur lorsqu'elle n'avait que 13 ans alors que lui en avait 10 de plus.

Mis en examen ce samedi 11 décembre, l'ancien nageur star aujourd'hui âgé de 29 ans, a avoué sa relation avec la jeune mineure, reconnaissant "la matérialité des faits", mais il réfute toute contrainte, c'est ce que la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot a indiqué ce lundi dans une conférence de presse.

Cette affaire pose de très nombreuses questions, notamment sur la notion de consentement et la nature de leur relation. RTL revient en détails sur les enjeux de l'enquête.

Qu'est ce qui est désormais établi ?

Yannick Agnel reconnait en effet avoir eu une relation amoureuse avec la très jeune fille, en 2016, lorsqu'il s'entraînait au Mulhouse Olympique Club. Naome Horter, fille de son prestigieux entraîneur Lionel Horter, était alors âgée 13 ans. En garde à vue, le nageur a avoué des caresses, des attouchements et cela à plusieurs reprises. En revanche, Yannick Agnel conteste les pénétrations dénoncées par la plaignante, un point que la procureure de Mulhouse a confirmé à RTL lundi soir.

Il assure également n'avoir jamais eu le sentiment d'exercer une "contrainte". Autrement dit, selon Yannick Agnel, la mineure bien qu'âgée de 13 ans, était consentante. Au-delà de toute appréciation morale, c'est désormais le point central de l'enquête.

Pourquoi cette notion de contrainte est-elle cruciale ?

Au moment des faits, en 2016, la justice considérait encore que dans les affaires de viol sur mineur la contrainte devait être démontrée. Et ce quel que soit l'âge des victimes présumées. Même pour une jeune fille âgée de 13 ans donc. La loi a changé en 2021 : désormais, toute relation entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est constitutive d'un viol. Mais pour Yannick Agnel c'est l'ancien texte qui s'applique.

Qu'est-ce que ça change ?

La défense du nageur va pouvoir questionner le consentement de Naome Horter, voire demander des preuves de la contrainte dénoncée. On peut trouver cela difficile à entendre mais c'est bien dans ce cadre que l'enquête judiciaire va maintenant progresser. On rappelle tout de même qu'au vu des textes, Yanick Agnel s'est rendu coupable a minima d'atteinte sexuelle sur mineure. C'est-à-dire le simple fait d'avoir eu cette relation. Une infraction punie de cinq ans de prison contre 20 ans pour le viol.

Pourquoi a-t-elle décidé de briser le silence ?

Depuis la révélation de l'affaire, Naome Horter qui a aujourd'hui 19 ans, ne s'est pas exprimée, ni ses parents ni ses avocats... Mais la procureure de Mulhouse a évoqué un épisode dépressif récent qui aurait fait remonter les souvenirs à la surface. Autre point important souligné par la magistrate : la plainte de la jeune fille déposée cet été est particulièrement précise et circonstanciée.



On le rappelle, les faits dénoncés s'étalent sur plus d'un an, dont certains au domicile de la plaignante, c'est ce qu'elle affirme. À cette époque son père Lionel Horter héberge régulièrement Yannick Agnel. L'entraîneur star du Mulhouse Olympic Club prépare alors l'athlète pour les JO de RIO. Il prend le nageur sous son aile. On ne sait pas si la relation avait été soupçonnée par la famille Horter à l'époque.



Finalement Yannick Agnel ne décroche pas de médaille aux Jeux, met un terme à sa carrière et se sépare de son entraîneur. Quelques mois plus tard, un différend financier survient, Agnel réclame 60.000 euros à Horter, contentieux toujours en cours devant la justice mais sans lien selon les enquêteurs avec les accusations de viol.

Le monde de la natation tricolore pétrifié

Il n'y a quasiment eu aucune prise de parole depuis la révélation de l'affaire. Florent Manaudou s'est dit "sous le choc" lundi devant plusieurs médias dont RTL mais il refuse de commenter davantage. À Montpellier ce week-end, toute la natation française était rassemblée à l'occasion des championnats de France, dont Lionel Horter, toujours entraîneur du Mulhouse Olympic Club. Silence radio général face aux médias. Seule la Fédération française de natation s'est exprimée dans un communiqué. Elle "déplore" l'affaire et déclare se constituer partie civile.