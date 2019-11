publié le 20/11/2019 à 19:51

Après un passage en Afrique et en Amérique du Sud, le rallye star s'installe sur la péninsule Arabique pour cinq ans. Le parcours qui traversera l'Arabie Saoudite a été rendu public mercredi 20 novembre par les organisateurs de la course, à l'Institut du monde arabe à Paris. Le nouveau patron du Dakar, David Castera voit une volonté "d'ouverture" de la part du pays hôte.

Cette première édition en Arabie Saoudite, portera les pilotes de Djeddah, connue pour être porte de La Mecque, aux rives de la mer Rouge, jusqu'à la capitale du royaume Riyad, où les concurrents pourront se reposer une journée, le 11 janvier.

Les 350 pilotes (contre 334 en 2019) attendus traverseront en tout près de 7800 kilomètres dont 5000 kilomètres de "spéciales"(cinq étapes spéciales feront plus de 450 kilomètres). Mises à l’honneur en deuxième partie de course, la visite du pays emmènera dans un premier temps les équipages dans des labyrinthes de pistes où les qualités de navigation seront indispensables.

Les nouveautés du Dakar 2020

L'une des nouveautés importantes pour le Dakar 2020: le roadbook sera donné, sur au minimum quatre étapes, le matin, quelques minutes seulement avant le départ (et non la veille). Ce changement de règle, déjà expérimenté sur le Rallye du Maroc en octobre 2019, devrait redonner plus de place à la navigation en temps réel et réduire la préparation nocturne. Les symboles inscrits sur le roadbook seront aussi simplifiés avec un système de couleur pour diminuer le travail de préparation des copilotes.

En course longue dite de "spéciale", les motos et quads étaient déjà obligés de faire une pause pour se ravitailler en carburant, cette année, la nouvelle équipe à la tête du Dakar a décidé d'étendre ce point carburant à toutes les catégories de véhicules. Pour les organisateurs, "ce temps de pause est utile en termes de sécurité. Il impose un temps de repos et de re-concentration."

Destinée aux motos et aux quads, l'étape sans assistance du "super-marathon"n'accordera qu'une dizaine de minutes de mécanique aux concurrents à l'arrivée de la deuxième au bivouac de Neom. Ainsi, les pilotes devront adopter une gestion raisonnée de leur véhicule pendant la course en préservant leurs pneus, en vue de l'étape du lendemain. Une autre étape sans assistance se déroulera à Shubaytah dans l'Empty Quarter.

Le tracé du Dakar 2020 en Arabie Saoudite Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Première participation de Fernando Alonso

Le rallye Dakar 2020 sera aussi marqué par la première participation du pilote espagnol Fernando Alonso, le double champion du monde de Formule 1, au volant d'une Toyota Hilux. Accompagné par son fidèle ami et compatriote, le motard Marc Coma, le pilote espagnol devra se confronter à des cadors de la discipline parmi lesquels Stéphane Peterhansel (buggy Mini), Nasser al-Attiyah (Toyota), Carlos Sainz (buggy Mini), Giniel de Villiers (Toyota) et Nani Roma (Borgward).