Jean-Louis Aubert retrouve son public et la scène pour le Printemps de Bourges 2021

- Le Printemps de Bourges s'est ouvert hier. Récit par notre envoyé spécial Steven Bellery de cette première soirée marquée notamment par le contexte sanitaire et le retour sur scène de Jean-Louis Aubert.



- Au cinéma ce mercredi, le nouveau Disney, "Cruella", consacré à la "méchante" des "101 dalmatiens" interprétée par Emma Stone. Et parmi les sorties françaises "Tokyo Shaking" avec une nouvelle performance de Karin Viard dans le rôle d'une expatriée française au Japon. Ce sont deux des coups de cœur de Stéphane Boudsocq.



- Un nouveau coup de cœur Classique de Renaud Capuçon.



