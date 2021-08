Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle : Romieu dans le Gers

4éme étape sur le chemin de Saint-Jacques, avec Patrick Téjero, le très charmant village de La Romieu, 500 habitants : nous sommes dans le Gers, en Occitanie.



Pour y parvenir, il faut dévaler les routes qui courent au flanc des vallons de la Lomagne Gersoise. Des Rosiers dévorent les façades de pierres blondes, les ruelles réservent des surprises et la monumentale collégiale cachent quelques trésors tout en offrant calme et fraîcheur aux pèlerins. Ce village est une récompense pour le marcheur, une friandise pour le touriste amoureux d'histoire et de belles pierres. Ecoutez La chronique du jour avec Patrick Tejero du 06 août 2021.