Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle : Conques dans l'Aveyron

Lecture - 6m19s

Comme chaque vendredi cet été, nous vous emmenons sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Après Puy en Velay et Saugues, direction aujourd'hui Conques dans l'Aveyron, l'un des plus beaux villages de France.



Ici les pèlerins étaient accueillis par milliers dès le onzième siècle. Préservé de toutes les destructions, Conques est un véritable trésor à ciel ouvert et un magnifique cadeau pour les marcheurs, ils sont 22 000 à faire étape ici chaque année. Ecoutez La chronique du jour avec La rédaction de RTL du 30 juillet 2021.