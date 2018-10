publié le 11/10/2018 à 17:29

"J’apprécie qu’on ne soit plus des plantes vertes à côté des voitures". Clémentine, hôtesse Toyota semble apprécier le changement opéré cette année sur les stands du Mondial de l’auto de Paris. Finies les "potiches" aux jupes courtes et décolletées affriolants postées près des voitures, le mouvement MeToo a aussi chamboulé les pratiques chez les constructeurs automobiles.



Arnaud Couturon, responsable chez Toyota compte ainsi beaucoup sur le nouveau code vestimentaire. "On ne pourra pas empêcher les remarques et allusions un peu de mauvais goût (...) et je pense que cela passe déjà par la tenue. (...) On respecte les femmes, on a donc des tenues qui sont plus adaptées à la mission qu’on leur a donné".



Les jeunes femmes sont désormais habillées plus sobrement et ont un véritable rôle de conseils auprès des visiteurs. Des vêtements unisex qui siéent bien à Clémentine, dont c’est le deuxième mondial : "On est en pantalon, on a un petit polo, et surtout on est plus en talons, on est en basket maintenant. Donc on est beaucoup plus confortable (...) Honnêtement je n’aurais pas fait ce job si c’était pour rester à côté de la voiture à ne rien faire".



Vous avez les yeux aussi beaux que la voiture. Vous êtes montée sur quelle cylindre ? Clémentine, hôtesse Toyota Partager la citation





Et pour cause, Clémentine, étudiante en diététique le reste de l’année, a déjà eu droit à des moments embarrassants lors sa précédente expérience il y a deux ans. "Vous avez les yeux aussi beaux que la voiture. Vous êtes montée sur quelle cylindre ? Des choses comme ça", reconnaît-elle en riant.

Dans les travées du salon, force est de constater que le sexisme n’a pas disparu pour autant avec le changement de dress code. "Il y a toujours des gens sexistes, du harcèlement sexuel, on se fait draguer (...) Mais heureusement, ce n’est pas la plupart des gens", témoigne cette hôtesse en caméra cachée. Des actes isolés mais récurrents que les hôtesses doivent gérer sans créer d'esclandre.



Autre nouveauté cette année, des "hôtes" ont aussi fait leur apparition sur les stands à côté de leurs collègues féminines. L’heure est bien à la mixité dans les allées du Parc des expositions.