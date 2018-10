publié le 11/10/2018 à 09:02

La poupée Barbie lance une opération mondiale pour sensibiliser aux facteurs qui empêchent les filles d'atteindre leur plein potentiel. "Brisons nos plafonds de rêves", nous dit la marque.



Moi j'aime assez quand ouvertement, on nous prend pour des truffes. Vous savez ce petit côté "plus c'est gros, plus ça passe, alors au fond, pourquoi se gêner" ? Parce que, quand même, Barbie, luttant contre les clichés sexistes alors que ça fait des décennies qu'ils nous vendent de la bombasse à forte poitrine sur-maquillée et juchées sur talons aiguilles, ça prête pour le moins à sourire. Mais sans doute ai-je mauvais esprit...

D'ailleurs chez Mattel, on s'interroge : pourquoi "dès l'âge de cinq ans, les fillettes sont moins enclines à considérer les femmes comme intelligentes". Mais oui ! Pourquoi donc ? Comme c'est étrange ! Parce que pourtant la Barbie intello, qui connaît tous les algorithmes, elle fait un tabac hein !

Tenter de redorer son blason ?

Bon. Il suffit. Faisons taire les mauvaises langues. Car Barbie, elle veut que les choses changent, et du coup, elle va financer une chaire à l'université de New York pour qu'enfin nous les femmes, nous puissions croire en nos rêves.



C'est un peu comme quand le lobby du sucre finance la semaine du goût ? Que les vendeurs de malbouffe mettent à l'honneur la gastronomie française ? Ou encore quand Coca-Cola ouvre des instituts du bonheur ? Comme ça, on ne regarde pas trop la composition de leurs produits, le taux d'obésité qui progresse et le diabète qui flambe ?



Je vous vois venir. Vous sous-entendez peut-être, je dis bien peut-être, que les industriels nous prennent (parfois) pour de frêles et sottes petites filles ? Pour ne pas dire pour des cruches ? Ben, ils ont tort, parce que maintenant, grâce à Barbie, on les voit venir ! Et c'est comme ça !