publié le 16/08/2018 à 20:15

La douleur lui était devenue "insupportable", alors Lena Duhaman n'a pas hésité une seule seconde. L'actrice américaine avait pris la décision de se faire retirer l'utérus et le col de l'utérus à cause de son endométriose il y a neuf mois. Pour cette date-anniversaire difficile, et pour envoyer un message fort à ses fans, elle a posté plusieurs photos d'elle dénudée sur son compte Instagram, plus fort et plus combative que jamais après cette douloureuse opération appelée hystérectomie.



La créatrice de la série Girls, âgée de 32 ans, a joué sur l'humour. "Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la Maroquinerie, la journée nationale de la détente et la journée nationale de la tarte au citron meringuée, c'est aussi l'anniversaire de 9 mois de mon hystérectomie (...) Je n’ai jamais célébré l’anniversaire de neuf mois de quelque chose et j’ai réalisé hier soir pourquoi ce chiffre était si drôle. Je ne ferai jamais rien comme je l’avais prévu. Mon corps est en grande partie guéri et chaque jour, je trouve un nouveau bleu sur le cœur".



Un message fort que la comédienne à souhaiter partager à ses plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, qui dit avoir "réussi à trouver qui elle était vraiment". Avant de conclure et de se rappeler : "Mon ami Paul a appelé mon utérus Judy et nous l'avons retiré, d'où le tatouage sur mes côtes qui me fait mal comme pas possible #RipJudy. Aujourd'hui, je remercie Judy pour sa sortie gracieuse et pour ce corps qui est plus fort que ce que je lui avais donné. Joyeux anniversaire de naissance".