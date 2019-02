publié le 20/02/2019 à 19:27

Tout sur l'endométriose. C'est le titre du livre publié par trois médecins, Dr Delphine Lhuillery, Dr Erick Petit et Dr Éric Sauvanet, et qui sort ce mercredi 20 février aux éditions Odile Jacob. L'objectif est essentiel : il permet d'informer et de sensibiliser sur cette maladie qui touche environ une femme sur dix en France et de présenter des solutions pour soulager la douleur.



Si la préface de l'ouvrage a été écrite par Imany, la postface a été rédigée par Amandine Bégot, journaliste à RTL et elle aussi atteinte de cette pathologie gynécologique. Suivie par les trois médecins de Tout sur l'endométriose depuis plusieurs années, c'est tout naturellement qu'elle et ils lui ont demandé de partager son expérience dans un témoignage sincère et émouvant.

Pour RTL Girls, Amandine Bégot décrit les douleurs causées par son endométriose mais aussi le traitement et enfin, sa grossesse, qui a mis fin à ces symptômes.