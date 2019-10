Règles, vulves et vagins : la nouvelle publicité de Nana fait polémique

publié le 11/10/2019 à 15:10

Des pêches, des marionnettes, des huîtres : dans sa nouvelle publicité intitulée "Viva la vulva" ("Vive la vulve"), la marque de produits intimes "Nana" décline à l'infini la représentation du sexe féminin.

Une mise en scène qui n'est pas du goût de tout le monde : sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont indignés de cette pub "inadmissible".



"Nous pensons que chaque vulve est unique, et que les différences doivent être célébrées", explique "Nana" sur son site internet. Pour illustrer son engagement (et aussi promouvoir sa nouvelle gamme de produits), la marque a décidé de représenter vulves et vagins de manière imagée dans une campagne de publicité, où apparaît également une serviette hygiénique couverte de sang menstruel rouge - et non bleu ou pailleté comme c'est souvent le cas.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été très mitigées. Si beaucoup se réjouissent que Nana brise un tabou, d'autres ont manifesté leur "écœurement" et on dénoncé le "manque de respect" de la marque pour le corps des femmes. Une pétition a même été lancée sur le site Change.org pour "retirer de nos écrans" cette nouvelle publicité qui "montre une image dégradante sur l'intimité de la femme". Celle-ci comptait 8.430 signatures vendredi 11 octobre à midi.

Mais c'est qu'elle genre de pub il est ou le respect de la femme ... notre chatte c'est un portemonnaie ... autant dire qu'on est des PUTES ! #merci #NANA pic.twitter.com/qk5HSz5ecG — N I N I (@nini_shoux20) October 2, 2019

Alors il y a les castratrices et puis il y a aussi celles qui cherchent à écœurer les mecs définitivement...

Cette pub Nana est absolument inadmissible. 🤮

A quand une publicité sur les glands qui puent ?😉#NANA #PubNana pic.twitter.com/aiy1vFlJo1 — Sandrine Nani (@Sandrine_Nani) October 1, 2019

Joint par RTL.fr, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a indiqué avoir enregistré environ 1.000 saisines au sujet de cette publicité. Le gendarme de l'audiovisuel précise cependant que ce nombre n'est pas "considérable" comparé à d'autres séquences télévisées précédemment épinglées par les téléspectateurs et téléspectatrices.