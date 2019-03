3 millions de Français se privent de produits d'hygiène faute de ressources

et AFP

publié le 19/03/2019 à 17:30

Le savon, le dentifrice ou encore le papier toilette sont utilisés au quotidien. Tout le monde n'y a pourtant pas accès : trois millions de Français se privent de produits d'hygiène de base, et 1,7 million de femmes révèle, ce mardi 19 mars, l'Ifop, dans un sondage conduit pour l'association Dons Solidaires.



"Les associations font face à un déficit chronique en produits d'hygiène de base", explique Dominique Besançon, déléguée générale de cette association qui collecte les invendus des entreprises pour les remettre au secteur caritatif.

Les couches et protections hygiéniques sont particulièrement chères, ce qui pousse les populations précaires à les économiser. "Quelques fois, il n'y en a pas à l'épicerie sociale, je suis obligée de patienter deux jours avec un papier toilette", confie Leïla, 26 ans. De même, la moitié des bénéficiaires d'aides des associations renonce à l'achat de lessive et déclare mettre les vêtements plus longtemps pour économiser sur le lavage. 38% utilisent du gel douche ou des produits de vaisselle pour faire la lessive à la main.

Des conséquences sur l'insertion

Le manque d'hygiène est un sérieux handicap pour la recherche d'emploi et les relations sociales. L'Ifop révèle ainsi que 20% des Français renoncent parfois à sortir en raison du malaise qu'ils ressentent lié à leur apparence.



De même, 17% des femmes bénéficiaires d'associations renoncent à sortir parce qu'elles ne disposent pas de protection hygiénique. Leurs filles peuvent être amenées, pour 10% d'entre elles, à sécher les cours pour la même raison. 1,7 million de femmes ne disposent pas de suffisamment de protections hygiénique.