publié le 31/10/2018 à 16:38

Cette histoire avait mal commencé, mais elle se termine plutôt bien. Agressée dans le métro parisien par un homme, Adélaïde a raconté sa mésaventure sur Twitter, mardi 30 octobre : le "regard glaçant" de cet homme, puis la façon dont les contrôleurs lui ont ensuite dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle.



Interrogée par RTL Girls, la trentenaire avait affirmé qu'elle porterait plainte. Pas pour elle, "mais pour les prochaines" victimes. Moins de 48 heures après son agression, Adélaïde a repris son compte Twitter pour annoncer qu'une enquête était en cours.

Ce mercredi 31 octobre, la Sûreté Régionale des Transports l'interpelle directement par Twitter et l'incite à prendre contact avec ses enquêteurs. "Ils attendent votre appel".

Je n’ai même pas les mots pour vous remercier vraiment mais vraiment un IMMENSE MERCI ¿¿ j’ai appelé sur votre consei. Ils attendaient effectivement mon appel. J’ai juste dis que j’avais été agressé à paris lundi soir et la personne qui m’a répondu a dit direct : Adelaïde ? https://t.co/gv4Fha7AAj — Adélaïde (@AD_DeThemyscira) 31 octobre 2018

"Je comptais me rendre dans le commissariat du 11ème pour porter plainte. Mais j'appelle de ce pas", répond alors Adélaïde. Moins d'une heure plus tard, la jeune femme raconte sur son profil avoir appelé le numéro indiqué. "Ils attendaient effectivement mon appel. J’ai juste dis que j’avais été agressé à Paris lundi soir et la personne qui m’a répondue a dit direct : Adélaïde ?".

J’angoissais à l’idée d’aller au commissariat Adélaïde, agressée dans le métro parisien Partager la citation





Adélaïde explique que les bandes vidéos de la RATP ont été récupérées. "Je dois passer identifier l’individu et déposer plainte dans leur service", écrit-elle avant d'ajouter : "J’angoissais à l’idée d’aller au commissariat. Je remercie également du fond du cœur mon interlocuteur qui a su me rassurer et trouver les mots. Je m’attendais vraiment pas à ce que cela se passe comme ça. Vraiment merci à tous pour votre soutien qui me fait énormément de bien !", a-t-elle conclu dans sa série de messages.



Contactée par nos soins, la Sûreté Régionale des Transports confirme qu'une enquête est actuellement en cours.



Pour rappel, il existe un numéro d'urgence à composer pour des situations d'agression ou de tentative d'agression : le 3117.