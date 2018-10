VIDÉO - Alyssa Milano, en larmes, dans un message à sa fille pour #MeToo

publié le 16/10/2018 à 12:53

"Chère Elizabella, aujourd'hui on est le 18 janvier et Donald Trump est notre président... C'est fou ! Mais le plus important c'est que des femmes partout dans le monde partagent leurs histoires de harcèlement et d'agression sexuelle."



Alyssa Milano, actrice et activiste pour les droits des femmes qui a encouragé il y a un an les femmes du monde entier à dire #MeToo (moi aussi), a publié ce lundi 15 octobre sur Twitter une vidéo enregistrée il y a plusieurs mois à l'attention de sa fille, Elizabella, 4 ans.

"Il y a un an, j'ai enregistré cette vidéo pour ma fille, lui expliquant pourquoi j'avais partagé mon histoire d'agression sexuelle. Je n'avais jamais imaginé la montrer aux yeux du grand public. Maintenant, j'ai l'impression que c'est trop important pour ne pas le faire", explique l'actrice dans un message publié sur Twitter.

One year ago I recorded this for my daughter, explaining why I shared my story of sexual assault. I never expected to release it publicly. Now, I feel it’s too important not to share. #MeToo



Dear Elizabella,

I love you so. I will fight so you don’t have to.

Love, mama pic.twitter.com/TYk5XXFksY — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 octobre 2018

"Je t'aime et je continuerai à me battre"

Face caméra, Alyssa Milano apparaît visiblement très émue lorsqu'elle explique à sa fille qu'elle mène ce combat pour elle : "Tout ce que je fais c'est pour toi, parce que tu donnes à ta maman de la force et c'est une époque importante. Je voulais te remercier et que tu saches que j'ai envie que tu deviennes une femme forte, qui sait ce qu'elle vaut, pour son esprit, son talent et non pas pour son corps", confie l'actrice, également mère d'un petit garçon.



"Je travaille avec d'autres femmes pour que le silence ne soit pas la norme pour ta génération", ajoute-t-elle avant de fondre en larmes : "Mon plus grand espoir est que tu n'aies jamais à dire #MeToo. Mais si tu dois un jour le dire, je veux que tu saches que tu seras entendue et que tu devras dire ta vérité, et que ta maman sera toujours là pour toi", assure encore Alyssa Milano avant de conclure dans ce message "aimé" par plus de 20.000 personnes sur Twitter : "Je t'aime et je continuerai à me battre."