Le jeu des 7 familles inspirantes- grandes femmes, The Moon Project, 12,90 euros Crédits : The Moon Project | Date :

La Bataille féministe, The Moon Project, 12,90 euros Crédits : The Moon Project | Date :

WHO'S SHE?, un jeu de société sur les femmes, 65 euros Crédits : WHO'S SHE? | Date :

publié le 13/12/2018 à 19:30

Ces objets ne seront peut-être pas dans la liste de souhaits de votre enfant pour Noël, mais ils valent quand même le détour. Car dans une société où les femmes sont sous-représentées dans de très nombreux domaines, peu reconnues pour leur travail, moins bien payées que les hommes et victimes de discriminations dans l'espace public et parfois privé, l'éducation est la clé pour endiguer ces inégalités.



Par des jeux de cartes, de plateau, des lectures ou des figurines, il est possible de montrer aux enfants une autre facette de la réalité : celle du choix, de la liberté d'être soi et ce, peu importe son genre.

Parce qu'il est temps d'en finir avec les injonctions stéréotypées et limitantes adressées aux enfants dès le plus jeune âge, découvrez notre sélection de cadeaux pour sensibiliser à l'égalité et inspirer les petites filles comme les garçons à un monde plus juste.



