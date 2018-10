publié le 12/10/2018 à 17:42

L'éducation est la clé pour lutter contre le sexisme. Tu seras un homme - féministe - mon fils !, sous-titré "manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux" est, comme son nom l'indique, un livre qui pousse à s’interroger sur ses propres préjugés et ceux que l'on transmet à nos enfants.



Aurélia Blanc a eu l'idée d'écrire ce livre publié le 10 octobre aux éditions Marabout alors qu'elle était enceinte d'un petit garçon. Journaliste féministe, elle cherche alors un ouvrage lui permettant de la guider dans l'éducation de son fils aux questions d'égalité. Mais elle n'en trouve pas... Elle décide alors de l'écrire elle-même.

Éviter les clichés des couleurs, inviter les garçons à faire des tâches ménagères... Aurélia Blanc livre tous ses conseils. Pour la journaliste, le plus important reste le discours que l'on tient devant et à ses enfants et notamment aux petits garçons : "sois fort, ne pleure pas" sont des injonctions que certains tous petits peuvent entendre et qui les conditionnent dans des schémas stéréotypés.

Tu seras un homme - féministe - mon fils ! est un ouvrage destiné aux parents mais aussi aux grands-parents et à toutes personnes travaillant auprès des enfants.