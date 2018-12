Le tome 1 de la série érotique de G.A. O'Neill, éditions Albin Michel (16,90 euros en papier et 5,99 euros en numérique) Crédits : Albin Michel/Ma Next Romance | Date :

publié le 10/12/2018 à 18:01

Vous êtes en couple et avez envie de faire monter la température le temps des fêtes de fin d'année ? On a le solution et cette dernière se situe tout simplement au pied du sapin. Car une fois les cadeaux de vos proches trouvés, il va peut-être falloir penser à votre moitié. Vous manquez d'idées pour combler votre partenaire ou vous souhaitez lui faire part de vos envies érotiques pour cette année ? Voici l'article donc vous aviez besoin.



Au programme de cette liste qui pourrait faire rougir votre petite cousine ou rigoler votre grand-mère : de la culture avec une place pour l'excellente pièce de théâtre Sexpowerment (jouée tous les mercredis soirs à La Nouvelles Seine à Paris), de la littérature érotique telles que la série Mores de G.A. O'Neill (éditions Albin Michel, collection Ma Next Romance) ou Cœur à Corps d'Emilie Collins (Jc Lattès, collection &moi).

Côté accessoires, on mise plutôt sur un sextoy connecté pour une sexualité du tur-fu, tout l'attirail vegan pour que vos rapports soient conformes avec vos valeurs et/ou celles de votre partenaire ou encore une bougie de massage pour créer une ambiance romantique.

Pour les adeptes de belles lingeries, c'est peut-être l'occasion d'investir dans un ensemble sexy et coquin imaginé par Rihanna pour sa collection Savage x Fenty. L'idéal pour faire durer la soirée.



