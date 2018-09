publié le 05/09/2018 à 08:30

"Salut Anouk, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, je me suis fait dépister et je suis positif à l'infection sexuellement transmissible chlamydia. Il faut que tu te fasses dépister, je ne sais pas où je l'ai attrapée". Ce message, Anouk Perry l'a reçu sur son téléphone portable en janvier 2017.



Huit mois plus tard, la journaliste raconte dans un podcast subtilement intitulée Qui m'a filé la chlamydia, ses semaines d'enquête pour découvrir comment cette infection sexuellement transmissible s'est logée dans ses muqueuses. Une enquête prenante, drôle et passionnante, en cinq épisodes, disponible dès ce mercredi 5 septembre sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée (Deezer, Soundcloud, Apple Podcast).

S'il dédramatise l'IST, ce podcast produit par Nouvelles Écoutes est aussi une occasion pour les auditeurs et auditrices de revoir (ou d'apprendre) comment cette infection se transmet d'un être humain à un autre, comment on en guérit et comment on s'en prévient.

Après l'écoute du tout premier épisode, vous n'aurez alors plus qu'une envie : courir vous faire dépister, sait-on jamais.