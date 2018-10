publié le 07/07/2018 à 13:24

Des lectures érotiques aux analyses sur la sexualité... Les podcasts spécialisés sur la sexualité devraient occuper une bonne partie de votre été. Depuis quelques mois, ce format audio envahi nos téléphones et nourrit nos oreilles de contenus engagés, sensibles et intimes. On les écoute dans les transports en commun, en voiture sur la route des vacances, chez soi, pendant son jogging ou en s'occupant des tâches ménagères...



Cet été, confortablement installée au bord de la piscine, allongée sur la plage ou pendant votre trajet en avion, vous allez pouvoir rattraper le temps perdu et découvrir de nouvelles émissions, en français comme en anglais, avec toujours plus de témoignages et de discussions liées à la sexualité.

Ces récits sensuels ou ces témoignages ont pour mission de vous faire rire, décomplexer ou d'offrir une réponse aux questions que vous n'osez jamais poser. Branchez vos écouteurs, fermez les yeux, voici notre sélection de podcasts qui vont faire monter la température cet été.

1. "Sur leurs lèvres"

C'est quoi ? Sur leurs lèvres est un podcast de Cheek Magazine, produit par Nova Spot. En buvant quelques bières pour libérer la parole, la journaliste Julia Tissier réunit quatre hommes hétéros avec qui elle parle de leur vision de la sexualité féminine et de leurs expériences.



Elle poursuit ensuite la discussion séparément, avec chacun d'entre eux. Les confidences se font alors plus intimes. On écoute en souriant Nathan, 25 ans, raconter le fiasco de son premier cunnilingus, ou encore Mathieu, 37 ans, qui décrit un sexe féminin "où il se passe beaucoup de choses à l'intérieur".



Où écouter/télécharger ? Les quatre épisodes sont disponibles sur le site de Cheek Magazine, sur iTunes et sur Soundcloud.

2. "L'Appli Rose"

C'est quoi ? Imaginez une application de rencontres sans photos, où la sélection se fait par la voix... C'est le concept de la série audio érotique L'Appli Rose. Écrits par la réalisatrice Olympe de G, chacun des dix épisodes est une conversation téléphonique entre deux inconnu(e)s qui apprennent à se découvrir grâce au son de leur voix.

Échanges coquins, conversations sur le sexe ou l'amour, fantasmes révélés : les personnages, interprétés par 19 comédiens et comédiennes, laissent la place à l'imagination des auditeurs et les embarquent dans leurs éclats de rire ou leurs chuchotements sensuels.



Où écouter/télécharger ? Sur Audible. Les épisodes, d'une vingtaine de minutes chacun, sont payants (2,95€ l'épisode ou 17,95€ la série).

3. "Digital Love"

C'est quoi ? L'amour à l'heure d'Internet. Produits par Radio Nova, les cinq épisodes de Digital Love évoquent le rapport des millenials à la sexualité. Entre Facebook, Snapchat et la multitude d'applications de rencontre, Colas, 28 ans, raconte comment se traduit sa sexualité à l'heure des réseaux sociaux. Entre les relations où il échange des messages vocaux avec sa partenaire et ses aventures sur OkCupid, écoutez-le analyser son obsession pour Internet et sa vision des rapports amoureux.



Où écouter/télécharger ? Sur Deezer et sur Itunes.

4. "C'est tout meuf"

C'est quoi ? C'est tout meuf pourrait être une conversation entre copines à n'importe quelle terrasse de café. Produite par la RTBF, cette série de podcasts met en scène plusieurs jeunes femmes belges. Suivant le thème de chaque épisode (la masturbation, les préliminaires, le porno, les poils...), elles racontent leurs anecdotes et échangent, sans tabous, leurs théories sur la sexualité.

L'objectif est de décomplexer et de traiter des sujets de sexualité "dont le prisme féminin est très peu médiatisé", raconte Maïwenn Guizou, l'une des créatrices dans une interview au magazine Moustique. Les épisodes sont courts (7 minutes), mais on rit du début à la fin.



Où écouter/télécharger ? Sur le site de la RTBF, Podtail et Itunes.

5. "Serial Dragueur"

C'est quoi ? La série Serial Dragueur, réalisée par la journaliste Anouk Perry, est une conversation avec Florian, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui raconte ses multiples aventures sexuelles. Il passe ses nuits à coucher avec des femmes différentes et explique pourquoi toutes ses relations sont saines et respectueuses. Comment s'organise-t-il ? Comment perçoit-il l'utilisation des applications de rencontre ? Une discussion passionnante autour du consentement, du respect et des envies.

Florian couche avec beaucoup, BEAUCOUP, de meufs... Tout le monde semble ravis, mais une question reste : comment s'y prend-il ?

Serial dragueur, un podcast en 4 épisodes --> https://t.co/wTchVH01fj pic.twitter.com/wvT3jbbP3h — Anouk Perry (@anoukperrypod) 2 mars 2018

À écouter aussi : son enquête La délicatesse des gang bangs, pour découvrir les coulisses du milieu libertin, ou encore la série Awkward, et ses anecdotes intimes, bizarres et drôles.



Où écouter/télécharger ? Sur iTunes, Podtail, Podcloud et Soundcloud.

6. "Swipe Out"

C'est quoi ? Les aventures (en anglais) d'Alix McAlpine. La jeune femme de 34 ans a décidé de se rendre à 34 rendez-vous Tinder en une année. Dans chaque épisode, d'une vingtaine de minutes, elle débriefe une rencontre avec ses amis. À écouter pour dédramatiser ses dates Tinder et pour améliorer son anglais !



Où écouter/télécharger ? Sur iTunes et Libsyn.