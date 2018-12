Sarah Jessica Parker et Chris North dans "Sex and the City"

publié le 10/09/2018 à 14:57

Depuis que vous avez repris le chemin du travail, vous croulez sous les dossiers, vous êtes fatiguée, vous sentez que la flamme du désir n'est plus aussi vive qu'avant ou votre libido a fondu avec la canicule ? Au contraire, vos désirs sexuels vous titillent toute la journée mais c'est votre partenaire qui n'a pas envie de passer à l'action sous vos draps ?



Qu'il s'agisse de l'ordre de quelques jours, semaines ou mois, cette baisse de votre vie sexuelle commence à vous peser et vous ne savez pas comment la gérer ? Et si la solution était, justement, d'instaurer avec votre partenaire une pause officielle dans vos relations sexuelles, histoire de vous laisser le temps de vous retrouver ?

Cette idée pas si farfelue que ça est soutenue par Claire Alquier, sexologue dans le IXème arrondissement de Paris et animatrice d'ateliers sur la sexualité au Cabinet de Curiosité Féminine. Elle explique à RTL Girls le bénéfice d'une telle pause de la vie sexuelle de son couple.

De nouveaux outils de communication sexuelle

"Une pause de sexe peut en effet être bénéfique pour un couple, à condition qu'elle ne soit pas subie par les deux ou par l’un des deux", estime la sexologue. "Souvent en effet, l'une des deux personnes travaille beaucoup ou n'est pas bien dans sa peau", explique Claire Aquier. C'est à ce moment-là que peut naître une frustration chez la personne en demande, et que le couple peut plonger dans le cercle vicieux de la non-communication.



Pour instaurer sainement une pause de sexe dans son couple, Claire Alquier préconise, dès les premiers signes du manque de désir, de "mettre en place de nouveaux outils de communication sexuelle" comme "imaginer de nouveaux scénarii, rituels et activités" à faire à deux et qui n'impliquent pas forcément une relation comme l'entendent encore aujourd'hui la grande majeure partie des couples (préliminaires, pénétration, éjaculation).

En sortant de ce schéma, le couple va alors apprendre à "communiquer différemment que par le sexe", il va trouver un nouveau langage de l'intime, enrichir son espace érotique de nouvelles représentations et de nouvelles pratiques pour, enfin, retrouver le désir.



En bref, nourrissez vous de nouvelles images, lisez sur le sujet, assistez à des conférences ou à un atelier. Claire Alquier insiste sur cette "éducation individuelle" qui peut également être nourrie par un ou deux rendez-vous chez un sexologue. "Les sources d'informations peuvent permettre de se sentir moins seule et donnent de la matière à sa réflexion".

Se déculpabiliser

"Des patients sont venus me voir pour se plaindre d'une pause sexuelle subie", raconte Claire Alquier. La plupart du temps, ce sont les femmes qui ont moins de désir et les hommes qui souffrent de ce manque de rapports. "Il y a souvent un manque de communication entre les deux partenaires", explique la sexologue. "On se rend compte que lorsqu'on parle d'une pause, on se focalise sur le rapport pénétrant alors qu'en fait, Madame aurait pu aller sur le terrain de l’intimité, c'est juste qu'elle ne voulait pas être pénétrée".



Claire Alquier ajoute alors qu'il est très important de travailler sur la "déculpabilisation". "Souvent, quand une personne ne se sent plus désirée, elle se sent coupable du non désir de l'autre". Mais comme le souligne la sexologue, "il y a tellement de paramètres qui peuvent perturber l'envie et le désir d'une personne".



La fatigue, des difficultés familiales, une maladie, le travail sont autant de facteurs pouvant influencer la libido d'une personne. Le couple n'a peut-être rien à voir là-dedans. Si une période pénible se profile à l'horizon, voyez cela avec plus de positivité, encourage Claire Alquier : "Il existe des méthodes pour adoucir ces périodes et éviter que cela ne devienne dramatique".