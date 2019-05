Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin dans "After - chapitre 1" de Jenny Gage

publié le 05/05/2019 à 11:50

Inutile d'investir dans des boîtes vendues dans les boutiques érotiques du quartier ou sur votre site internet préféré pour pimenter votre vie sexuelle. Pour relever un peu la saveur de vos nuits ou journées avec des ébats sexuels différents et qui changent de votre quotidien, il existe beaucoup de solutions... à commencer par l'imagination.



Avec ou sans accessoires, armées de vos idées et de vos envies, nourries de vos lectures ou influencées par vos films préférés, vous comprendrez alors vite que vous n'avez pas forcément besoin de dés coquins, de cartes suggestives, d'applications mobiles et autres jeux de plateau pensés par d'autres personnes pour vous faire jouir et faire jouir votre partenaire.

Pour vous aider à imaginer de nouvelles pratiques, à engager cette conversation avec votre moitié, voici quelques idées qui pourront vous amuser.

1. Les jeux de rôles

Loin d'être une pratique rare, le jeu de rôles est à la fois divertissant et innovant. Il suffit de pas grand chose pour stimuler l'envie. Parfois, entrer simplement dans la peau d'un personnage peut donner l'impression à l'autre que vous êtes une personne différente. Et comme la nouveauté stimule l'attirance et l'excitation, vous ouvrirez un nouveau chemin vers le plaisir.



Il n'y a pas de règle. Mettez-vous d'accord avec votre partenaire sur qui fait quoi (gendarme/voleur-se, médecin/patient-e....). Les possibilités sont infinies, il faut juste bien prendre au sérieux son rôle pour que le moment ne se transforme pas en un simple fou rire.

2. La nourriture

Autre solution pour pimenter, littéralement, vos câlins crapuleux : ajoutez de la nourriture. Un accessoire qui ne coûte pas trop cher, jetable, et qui va rendre encore plus agréables certains gestes sensuels. Par exemple pour lécher le corps de votre moitié, quoi de mieux qu'un petit chemin de chantilly pour rendre encore plus gourmande sa peau ?



Si vous préférez le salé, il existe aussi la méthode Samantha Jones dans Sex and the City qui s'amuse à recouvrir son corps de sushis. Les aliments, à condition qu'ils soient un tout petit peu sensuels, aident à rendre les préliminaires (encore plus) alléchantes. Parfait pour ceux qui n'ont jamais su choisir entre la nourriture et le sexe.

3. Jouer avec les mots

La communication dans le sexe est primordiale. On ne le répétera jamais assez. En plus d'être un critère essentiel pour passer un moment des plus agréables, parler peut aussi faire monter la température. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à complimenter l'autre sur ces actes, à montrer ce qui vous plaît, à guider, à annoncer, à partager... Ce que l'on appelle le "dirty talk" aide à une sexualité épanouie.



Mais il existe d'autres manières d'utiliser les mots, ou plus précisément les lettres. Pour un peu de nouveauté, vous pouvez tenter, en pratiquant le cunnilingus ou l'anulingus, à écrire toutes les lettres de l'alphabet avec votre langue et voir à partir de laquelle la personne va jouir.

4. À l'aveugle

Un peu de mystère et les sens se décuplent. Parait-il que lorsque l'on est privé d'un de nos cinq sens, les autres deviennent plus sensibles. Amusez-vous alors à lui bander les yeux et vous verrez que ses réactions seront plus évidentes.



Si vous voulez vraiment entrer en total contrôle sans que votre moitié ne puisse intervenir, ajoutez au foulard sur ses yeux, de quoi lui attacher les mains. Ce moment particulier prendra une toute autre tonalité que vos ébats habituels.

5. Le jeu du chronomètre

Pour ce jeu, armez-vous d'une montre ou du chronomètre sur votre téléphone. Le but est de réussir à faire jouir votre partenaire en un temps précis. Annoncez avant en combien de secondes, minutes (ou heures ?) vous allez pouvoir lui faire atteindre l'orgasme et tentez de vous y tenir.



En choisissant un temps assez long, vous vous obligez à des caresses plus lentes, sensuelles, qui vont faire monter le désir lentement mais sûrement. Vous pouvez aussi faire l'inverse et tenter de le ou la faire jouir en un temps record. Challenge accepted ? Attention cependant à ne pas tomber dans la quête de la performance, au risque d'en sortir frustrées.

6. Une boîte à idées

Si vous êtes à l'aise avec vos fantasmes, ce jeu est fait pour vous. Vous et votre moitié allez écrire sur des bouts de papiers cinq de vos plus grandes envies inavouées. Mélangez les dix morceaux dans un même récipient puis chacun(e) votre tour, piochez un papier, et donc une action.



Si le fantasme est réalisable directement, vous n'avez pas de temps à perdre. En revanche, s'il s'agit d'un projet plus complexe à organiser, n'hésitez pas à en parler et vous imaginer en train de le réaliser tout en vous touchant mutuellement.

7. Le jeu du miroir

Si vous ne l'avez encore jamais fait, tentez-le. Ce sont des préliminaires qui changent vraiment puisque pour cette fois, ce n'est pas vous qui allez caresser l'autre, mais chacun s'occupe de son propre cas.



Le côté excitant ? Le faire face à face et voir l'autre se faire du bien, tout en sentant que votre propre plaisir le (la) stimule. Un effet miroir qui décuple et les sensations et l'excitation à coup sûr. Pour ajoutez un peu de défi : tentez de vous faire jouir en même temps.

8. S'armer d'accessoires

Ce n'est pas tellement nouveau comme idée, elle n'en est pas moins efficace. Les sex-toys sont là pour vous aider à atteindre de nouveaux plaisirs, à expérimenter de nouvelles sensations.



Ils sont diverses et variés, il y en a pour tous les goûts. Du godmichet simple au god ceinture, de l'anneau vibrant à la panoplie 50 Shades of grey... C'est à vous de choisir ce qui vous plait.