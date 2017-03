publié le 22/03/2017 à 18:00

À chaque fille son sextoy. Vous avez décidé d'investir dans un jouet sexuel ? Vous souhaitez faire grandir votre collection avec un nouveau joujou ? Mais face à tant de choix, vous êtes un peu perdue ? Vibromasseur, œufs vibrants ou classique canard en plastique... Vous ne savez plus où donner de la tête ?



Fort heureusement, une application vous permet d'y voir plus clair. Son petit nom : Sextoii. À la manière d'un site de rencontres bien connu des jeunes, cette application britannique gratuite et à l'interface rose et gris vous permet de swiper parmi plus de 250 références de sextoys et autres accessoires coquins allant de la trilogie 50 Nuances de Grey aux cordages pour découvrir le sexe SM.

Si vous n'êtes pas sûr de vos produits, vous pouvez les sauvegarder dans une liste de favoris et y revenir plus tard. Petit plus non négligeable : la livraison est garanti "100% discrète". De quoi garder ce qui concerne votre intimité on ne peut plus secret.