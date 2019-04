Anne Hathaway et Jake Gyllenhaal dans "Love, et autres drogues"

publié le 22/04/2019 à 15:00

Haltes aux idées reçues ! Si vous êtes dans la catégorie des personnes pensant que la position du missionnaire est souvent synonyme de routine voire pire, d'ennui, cet article devrait vous remettre (gentiment) les idées en place.



OK, c'est la position à laquelle on pense la plus souvent et parfois, les couples se perdent dans son usage. Mais voyez, ne serait-ce qu'un instant, les choses différemment. Elle permet d'être au plus près de son partenaire, les yeux dans les yeux. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas toujours besoin de passer par l'union de la sirène ou celle du bretzel amoureux pour décupler votre plaisir.

Parfois, souvent même, un simple bon vieux missionnaire fait tout le travail. À une condition : savoir comment faire varier cette position. Rangez vos accessoires d'acrobate professionnelle, votre arme principale pour accéder au Nirvana : l'envie. C'est (nous ne le répéterons jamais assez) le plus important pour partager un nouveau moment câlin avec son ou sa partenaire. Alors, êtes-vous prête à découvrir une position que vous pensiez savoir par cœur ?

1. Levez vos jambes

La première variante du missionnaire est de lever vos jambes afin de les poser sur les épaules de votre homme. Cette position est parfaite pour une pénétration plus profonde et pour un maximum de plaisir. Vous pourrez regarder votre partenaire dans les yeux et y voir briller la lueur de plaisir qu'il a pour vous. Si vous commencez à avoir des crampes, n'hésitez pas à lui signaler.

2. Pensez à serrer vos jambes

Serrez vos jambes et les sensations autant pour vous que pour votre partenaire seront décuplées. Remontez légèrement vos hanches vers les siennes pour encore plus de plaisir. Ainsi surélevée, le plaisir sera augmenté et vous aurez l'impression de changer de position, sans vraiment faire un effort physique trop difficile. Et votre partenaire ressentira autant que vous cette force du désir.

3. N'ayez pas peur de votre souplesse

Avez-vous déjà pensé que le bord de votre lit était idéal pour une nouvelle position ? Il suffit de vous placer à son extrémité, la tête un peu dans le vide, mais pas trop ! Ramenez les jambes vers votre poitrine en pliant les genoux et laissez votre partenaire trouver le meilleur angle de pénétration pour un maximum de plaisir.

4. Montez vos genoux

Pour cette position, votre partenaire devra avoir les jambes légèrement surélevées en plaçant un oreiller sous ses genoux. En étant plus haut que la position initiale, cela accentuera le plaisir et il pourra aussi stimuler votre clitoris par des caresses pour un plaisir double.

5. Optez pour "l'étoile à deux"

Vous êtes en position du missionnaire classique. Demandez à votre partenaire de pivoter afin que vos deux corps forment un X. C'est donc en diagonale qu'il vous pénétrera. Sans oublier des caresses sur le clitoris, pour de nouvelles sensations.