publié le 13/03/2017 à 14:46

Il y a différentes écoles concernant le sexe. Certaines personnes préfèrent le noir, d'autres la lumière. Certains couples choisissent d'avoir des rapports en musique, en silence, sous la couette, par dessus, hors du lit, dans la cuisine, dans la douche, déguisés, habillés... Bref, il y en a pour tous les goûts.



Certaines personnes se stimulent mutuellement en se murmurant des mots plus ou moins doux. Car se parler, c'est aussi et surtout se guider l'un l'autre. "Pendant l'amour, on parle pour diriger l'action ou pour la commenter, pour exprimer un ressenti ou pour l'intensifier", explique ainsi Marie-Anne Paveau, professeure en sciences du langage à l'université de Paris 13, dans la préface du livre Le dire et le jouir de François Perea.

Il est vrai que certaines expressions peuvent faire monter l'excitation entre (au moins) deux personnes qui se lient sexuellement. Dire à l'autre quand c'est agréable, c'est aussi se le dire à soi-même, et ainsi, augmenter son propre plaisir. La communication est la clef du succès dans un couple, comme au lit. Guider sa moitié permet également d'avoir une vie sexuelle épanouie et satisfaisante. Alors pour vous aider, on a listé quelques petites expressions qui ajoutent du piment pendant l'acte.

De rien.