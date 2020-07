Sexe : 5 lieux pour faire l'amour quand il fait chaud

publié le 26/07/2020 à 20:20

L'été offre de nombreux avantages : il fait beau, il fait chaud, notre bronzage est bien doré, mais lorsqu'il s'agit de faire l'amour, les fortes chaleurs peuvent agir négativement sur notre libido. Alors, question désir, celui-ci peut avoir tendance à diminuer avec la chaleur.

Difficile donc pour les couples et partenaires de trouver un endroit où faire l'amour sans avoir l'impression de fondre. La chambre, même bien protégée de la chaleur, devient rapidement une fournaise, et si l'on attend que les températures baissent la nuit, la canicule vient rapidement briser nos rêves avec des températures encore élevées.

La stratégie et l'ingéniosité entre alors jeux et certains lieux nous laisse la possibilité de faire l'amour à la fraîche même quand le mercure est élevé, à conditions néanmoins de prendre quelques précautions.

1. Sous la douche

Sûrement l'endroit le plus accessible, qui plus est à toute heure, puisque presque tout le monde en a une à domicile. La douche se présente donc comme "the place to be" des rapports sexuels en période de canicule. Eau froide ou tiède selon les préférences de chacun, faire l'amour sous la douche semble tout de suite plus supportable.

La souplesse est de rigueur tout comme l'agilité, car attention aux glissades malencontreuses, qui risqueraient de venir gâcher ce moment de plaisir.

2. Dans la piscine

On ne parle évidemment pas de la piscine municipale, coincés entre deux frites et une bouée tricolore, mais bien d'une piscine privée. Pour les chanceux qui en possèdent une, celle-ci se présente comme un endroit rafraîchissant où l'on peut laisser libre cours à nos désirs.



À l'abri des regards indiscrets, la piscine s'avère être un lieu d'ébats bien frais. À noter cependant que les préservatifs ne sont pas très amis avec l'eau et risquent même de glisser pendant le rapport. Cette solution est donc réservée aux couples ayant préalablement effectué un dépistage du VIH.

3. Dans la mer

C'est le fantasme d'un certain nombre de personne, qui peut s'avérer être une solution de secours lors de la saison estivale et des grosses chaleurs qui l'accompagnent. Comme les deux lieux précédent, l'eau de la mer (ou de l'océan) rafraîchira les couples désireux de se retrouver intimement.

On choisit alors un banc de sable isolé à l'abri des regards indiscrets et le tour est joué. Attention néanmoins aux grains de sables qui peuvent s'avérer désagréables et irritants pour les parties intimes des partenaires. Ceux-ci peuvent également être source d'infection pour les femmes.

4. Dans la forêt

Autre lieu de fraîcheur, idéal pour des ébats d'été c'est la forêt. L'ombre des arbres offre une température bien plus agréable ce qui est non négligeable en été. Autre avantage, les grands espaces qu'offrent les forêts et les bois permettent de trouver facilement un petit coin à l'abri des regards indiscrets.



Agrémenté d'un petit pic-nic en amoureux, cela peut également être l'occasion d'une soirée dépaysante avec sa moitié. Attention tout de même aux pommes de pain, branchage et autres éléments naturels non conviés, qui pourrait blesser ou irriter les partenaires. La même prudence est à avoir envers les insectes.

5. À la belle étoile

On l'a compris, le moment de la journée le plus agréable pour faire l'amour reste le soir, lorsque l'air est (un peu) plus frais. Alors, pourquoi ne pas allier l'utile à l'agréable en profitant de l'immensité du ciel sombre ? De plus, la voie lactée sera toujours plus discrète que n'importe quelle paire d'yeux.



En plus d'être pratique en temps de canicule, faire l'amour à la belle étoile apporte une touche romantique, de quoi satisfaire les plus rêveurs.