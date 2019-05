Kristen Stewart parle de "l'énorme pression" avant de faire son coming-out

publié le 02/05/2019 à 11:51

C'est l'un des coming-out les plus marquants de la télévision américaine. En une petite phrase, Kristen Stewart, l'actrice révélée avec son rôle dans la saga adolescente Twilight, avait annoncé au monde entier qu'elle était "tellement gay"... taclant au passage Donald Trump, alors nouveau président (controversé) des États-Unis. On était en 2017, sur le plateau de la célèbre émission satirique, Saturday Night Live, et la vidéo avait fait le tour du web.



Deux ans plus tard, Kristen Stewart est revenue sur cet événement dans une interview pour Associated Press, elle-même rapportée par USA Today. "J'ai senti cette énorme responsabilité, de l'une de celles qui vous préoccupe vraiment", a-t-elle expliqué avant d'ajouter que si elle ne faisait pas son coming out d'une manière ou d'une autre, c'était comme si elle abandonnait une équipe.

Depuis, la culture à Hollywood semble avoir changé. Selon l'actrice, qui a fait ses débuts de réalisatrice à Cannes en 2017, la fluidité des genres et des sexualités est de mieux en mieux acceptée dans le monde du cinéma et par la jeune génération mais il reste encore tant à faire pour sensibiliser sur ces questions.

Kristen Stewart, connue pour avoir une façon de s'exprimer très rigoureuse et précise, estime en effet qu'il n'y a "même pas assez de mots pour décrire la complexité de l'identité". Elle souligne alors : "que vous aimiez les filles ou les garçons ne dit rien de qui vous êtes à l'intérieur".