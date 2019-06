Cara Delevingne et Sophie Turner s'expriment sur leur sexualité

publié le 30/03/2019 à 08:40

L'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes sont de plus en plus sur le devant de la scène médiatique. Chaque semaine, des annonces sont faites en France comme à l'étranger, des femmes s'expriment sur des problématiques essentielles et des discriminations qu'elles subissent en raison de leur genre tandis que des initiatives en faveur des femmes sont lancées à l'échelle locale et internationale.

C'est pour suivre l'ensemble de ces faits et de ces actions que nous avons lancé ce nouveau format hebdomadaire : un article qui rassemble en un clin d’œil les principaux faits d'actualité à retenir des sept derniers jours.

Des débats de société aux dernières polémiques en passant par les messages inspirants portés par des personnalités engagées, retrouvez sans plus tarder ce qui a rythmé l'actualité.

Dans l'actu cette semaine

La Nasa a annulé lundi 25 mars la sortie dans l'espace des deux femmes astronautes qui aurait dû avoir lieu ce vendredi 29 mars. En cause ? Le manque de combinaisons spatiales de la bonne taille à bord de la Station spatiale internationale.

Aux États-Unis, une étude menée sur 40 hommes a montré qu'une contraception masculine pourrait être possible d'ici plusieurs années.

Selon une étude américaine, plus les femmes sont impliquées dans les processus de décision, plus l'environnement est protégé, rapporte Usbek & Rica.

Femme Église Monde, la revue féministe du Vatican, créée il y a 7 ans, a mis la clé sous la porte. La fondatrice, Lucetta Scaraffia, a dénoncé une tentative de mainmise masculine sur son travail.

Sophie Turner, actrice dans la série Game of Thrones, a déclaré dans le magazine Rolling Stone qu'elle n'était pas hétérosexuelle. "J'aime une âme, pas un genre". L'actrice est par ailleurs fiancée au musicien Joe Jonas.



L'humoriste Laura Calu a témoigné sur Instagram d'une violente agression dont elle et son petit ami ont été victimes. Leur agresseur avait traité l'humoriste de "pute".



Agnès Varda, cinéaste issue de la Nouvelle Vague et figure du féminisme en France, est décédée vendredi 29 mars à l'âge de 90 ans.

Les (bonnes) nouvelles de la semaine

La journaliste Marie Kirschen a été nommée rédactrice en chef web des Inrockuptibles à la place de David Doucet, licencié à la suite de l'affaire de la "Ligue du LOL", a annoncé l'hebdomadaire lundi 25 mars. Fanny Marlier a quant à elle été nommée rédactrice en chef adjointe, à la place de François-Luc Doyez, lui aussi licencié.



Le Conseil de l'Europe a adopté un texte intégrant la "première définition à l’échelle internationale du sexisme", a-t-il annoncé jeudi 28 mars. Objectif : "mettre fin" au sexisme, rapporte Sud Ouest.



En Arabie saoudite, trois militantes pour les droits des femmes ont été libérées temporairement après près d'une année passées emprisonnées, rapporte Le Figaro.

Le message de la semaine qui fait réfléchir

Le mannequin Cara Delevingne a critiqué Disney dans le podcast What The Tee ? diffusé mercredi 27 mars. Après avoir admis l'importance qu'ont eu pour elle "Disney et les contes de fée" durant son enfance, dans un milieu qu'elle décrit comme privilégié, elle a déclaré que ces mêmes œuvres ont été pour elle à l'origine d'un malaise : "Je n'ai jamais vraiment voulu accepter ma sexualité".

Car pour la comédienne, l'équation était simple, une "vraie" princesse aime les hommes". Cara Delevingne, ouvertement bisexuelle, estime que les studios Disney "pourraient faire une grande différence dans le monde" en sortant de la "zone hétéronormative".