publié le 02/08/2018 à 17:11

Son témoignage avait fait le tour des réseaux sociaux. Marie Laguerre, agressée par son harceleur pour lui avoir répondu, a lancé mercredi 1er août un site afin de partager les témoignages des femmes victimes de harcèlement.



"L'objectif de ce site, "Nous Toutes Harcèlement", est de recueillir des témoignages de harcèlement dans la rue, au travail, dans la sphère privée", a expliqué à l'AFP Marie Laguerre, 22 ans. "C'est anonyme, et ça doit permettre de libérer la parole des femmes".

Mardi 24 juillet, la jeune fille marchait sur le boulevard de la Villette, dans le 19ème arrondissement de Paris, quand un homme lui a adressé des bruits humiliants et remarques obscènes. "Fatiguée", Marie lui a répondu : "Ta gueule". Plutôt que de s'en aller, l'homme est revenu en arrière, lui a lancé un cendrier au visage et l'a violemment frappée, en pleine rue. Les images, diffusée par la jeune femme elle-même sur Facebook, ont choqué et ont été relayées dans de nombreux pays.



Sur RTL, Marie Laguerre a expliqué son sentiment après cette agression. "On se sent vraiment humiliée, provoquée, rabaissée en fait. On nous prend pour des objets sexuels". "Il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à répondre, à ne pas baisser les yeux, à surtout ne pas perdre espoir, parce que ça va changer", avait-elle ajouté.

Messages de soutien

Depuis l'incident, Marie a reçu des dizaines de messages en provenance du monde entier, de Colombie à l'Irak en passant par le Japon : des femmes, qui partagent leurs expériences personnelles, mais aussi des hommes apportant leur soutien à la jeune femme. La secrétaire d'État à l'Égalité hommes-femmes, Marlène Schiappa, avait d'ailleurs salué sur RTL "le courage" de Marie Laguerre, qui s'est "positionnée en lanceuse d'alerte", selon elle.





La jeune femme s'est entourée de militantes féministes pour être conseillée, telles que l'association "Les Effrontées". "On a réfléchi ensemble et l'idée de créer ce site est venue", explique Fatima Benomar, porte-parole de l'association. Les témoignages sur le site seront aussi diffusés sur une page Facebook "NousToutesHarcèlement", assortis du hashtag "TaGueule".



Des initiatives similaires existent déjà, mais peu importe, pour Marie Laguerre : "je pense important d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice".