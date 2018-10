publié le 10/10/2018 à 08:03

Et si pour mieux comprendre un phénomène, il fallait le vivre ? C'est le constat qu'a fait le réalisateur Guillaume Clère, spécialisé dans l'utilisation des technologies immersives, il y a plusieurs mois.



Après le scandale Weinstein et la façon dont il a bouleversé les rapports entre les femmes et les hommes, il a imaginé "La Traque", un outil pour permettre aux hommes de mieux appréhender la réalité du harcèlement sexuel vécu par les femmes.

Épaulé par la journaliste Pauline Verduzier, du collectif Les Journalopes, et par le comédien Pierre de Lengaigne, le réalisateur a créé plusieurs films immersifs à visionner avec un casque de réalité virtuelle. L'objectif est de se mettre à la place d'une femme harcelée pour mieux comprendre les mécanismes de cette "traque" quotidienne. RTL Girls a pu tester ce nouvel outil avant sa sortie. On vous raconte.

Une expérience immersive

Assise sur un siège, derrière un bureau, on enfile le casque et on met les écouteurs. C'est parti pour sept minutes d'expérience immersive. L'épisode pilote de "La Traque" concerne le harcèlement sexuel au travail, dont une Française sur trois dit avoir déjà été victime.



Grâce au casque de réalité virtuelle, on est dans la peau d'une nouvelle employée dans une petite entreprise. En tournant la tête et en regardant autour, on peut voir les bureaux des collègues à côté dans l'open space, ou celui du patron juste derrière. On entend les discussions, le bruit de la cafetière, des claviers d'ordinateurs...



Face à nous, un collègue nous adresse des clins d’œil et fait quelques blagues salaces. Petit à petit, au fil des jours et des semaines qui passent, le harceleur devient plus insistant. D'abord, ce sont des avances : "Si tu veux, on peut se faire un petit after ce soir au bureau tous les deux", glisse-t-il, en nous coinçant contre la photocopieuse.



Puis, il passe aux menaces. "Tu crois que je n'ai pas vu ton petit jeu, avec des jupes d'allumeuse ? T'es rien ici. Si je claque des doigts, t'es virée", lâche-t-il, un jour, quand le bureau est désert.



Prise au piège sur le siège de bureau, on se sent impuissante face à cet agresseur que l'on sent s'approcher, sans pouvoir lui répondre ou le repousser. C'est une sensation que vivent souvent les victimes de harcèlement sexuel : mal-être, anxiété, sentiment d'humiliation... Et les conséquences peuvent être très graves, surtout quand le harcèlement se transforme en agression physique ou sexuelle.

Mettre les hommes dans la peau de la victime

"En tant qu'hommes, c'est difficile de se mettre à la place d'une femme victime de ce type de situation", explique Guillaume Clère. "Un outil comme La Traque permet de comprendre ce que vivent de très nombreuses femmes au travail".



Plus fort qu'un témoignage qu'on lit ou qu'on écoute, la réalité virtuelle permet de "vivre cette expérience". "Là, on est dans le rôle de cette femme qui se fait harceler", pointe le réalisateur. Assise sur la chaise de bureau, on se sent inférieure quand le harceleur est debout devant nous. L'impossibilité de lui répondre renforce ce sentiment d'humiliation et de révolte. "On se sent pris au piège", dit celui qui a imaginé ce projet.

Une Française sur trois dit avoir déjà été harcelée sur son lieu de travail. Crédit : Guillaume Clère

Cet outil s'adresse aux personnes qui veulent comprendre les mécanismes du harcèlement, comment des petites remarques ou des blagues a priori inoffensives transforment peu à peu l'environnement de travail en espace dangereux pour les victimes.



Après cet épisode consacré au harcèlement au travail, plusieurs autres court-métrages sont en préparation. Ils auront pour thème le harcèlement de rue, à l'université, dans les transports en commun ou encore le cyberharcèlement.



"Grâce à la réalité virtuelle, on se met vraiment dans la peau du personnage", explique Pauline Verduzier, du collectif des Journalopes. "Cette technologie entraîne un mécanisme d'empathie qui permet de s'identifier. Il y a quelque chose d'émotionnel qui se déclenche, comme si on avait vécu cette situation. Ensuite, cela devient un souvenir, avec des sensations".

On est à la place de cette femme qui se fait harceler Guillaume Clère, réalisateur de "La Traque" Partager la citation





L'objectif est de sensibiliser à la question du harcèlement. "C'est un outil pédagogique pour faire de la prévention auprès du grand public", ajoute la journaliste, qui aimerait qu'il soit utilisé, gratuitement, par des associations ou des entreprises qui le mettraient à dispositif de leurs employés pour mettre fin à ce type de comportements.



Pour financer ce projet, le créateur et la créatrice de La Traque ont lancé une campagne de financement participatif afin de réaliser de nouveaux épisodes.