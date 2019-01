publié le 21/01/2019 à 13:51

Sur les longues avenues de Manhattan les taxis jaunes ont laissé leur place à des milliers de femmes qui marchent pour leurs droits, samedi 19 janvier. Parmi elles, une Française chercheuse en biologie : Julie Di Martino, 31 ans.



Avec trois amies également françaises, elle marche contre Donald Trump. "Pour tout ce qu’il a pu dire pendant sa campagne. Pour la façon dont il parle des femmes, c’est quand même assez répugnant. C’est pour dire qu’on est des êtres vivants, pensants, on a le droit d’être considérées", ajoute la Française, chercheuse depuis trois aux États-Unis.

Depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, Julie Di Martino constate que l’information sur la santé des femmes se dégrade. "Par rapport au cancer du sein par exemple, le gouvernement a retiré de sites officiels tout ce qui est information sur la prévention. Et on sait que plus le dépistage est pris tôt et plus il y a de chance de survie", explique celle qui aimerait un jour accéder à un poste de direction.

Une parole indispensable

En 2017, le mouvement revendiquait l’égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui, il s’attaque à toutes sortes d’autres combats. De l’autre côté de Manhattan, Hannah Simpson, 34 ans, est une femme transgenre et, à l'autre bout de Manhattan, elle prépare la manifestation.



"Je pense qu'il est indispensable pour moi de prendre la parole à la Marche des femmes, afin qu'un maximum de personnes soient représentées, et pas seulement celles qu'on a l'habitude de voir, celles qui rentrent dans les cases", explique celle qui souhaite raconter son histoire à l'occasion d'un discours.



À New York, près de 100.000 femmes se sont réunies pour manifester. Le cortège s’étend sur près de 3km. Malgré une mobilisation à la baisse cette année, les marcheuses ne comptent pas s’arrêter là, d’autant que l’année prochaine aura lieu l’élection présidentielle américaine. "2020 grande année, changement de président, une femme présidente ça serait sympa", espère Julie Di Martino.