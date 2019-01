Katherine Siemionko, fondatrice et présidente de l'Alliance de la marche des femmes, à New York le 19 janvier

Katherine Siemionko, fondatrice et présidente de l'Alliance de la marche des femmes, à New York le 19 janvier

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé, samedi 19 janvier aux États-Unis pour défendre les droits des femmes, rognés selon eux par l'administration de Donald Trump. À la veille du second anniversaire de l'investiture du président républicain, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé au rassemblement principal aux abords de la Maison Blanche à Washington (le président était en déplacement hors de la capitale fédérale), ainsi que dans le reste du pays. De très nombreuses femmes, majoritaires dans le cortège, portaient un bonnet rose devenu l'emblème du mouvement né en janvier 2017 pour protester contre l'élection du milliardaire.



Cette année, les rassemblements dénonçaient aussi la séparation des familles de clandestins arrêtés à la frontière mexicaine, le mur frontalier anti-immigration réclamé par M. Trump que l'opposition démocrate refuse, un conflit qui provoque la fermeture partielle des administrations fédérales depuis le 22 décembre. Selon Kristen Morrissey, une mère de quatre enfants, le mouvement d'opposition à M. Trump est fort : "C'est si fou de séparer les enfants d'immigrés et leurs parents à la frontière que tous les Américains devraient être scandalisés", a-t-elle assuré.

En 2018, les cortèges avaient réuni plus de 500.000 personnes, portés par les mouvements #MeToo et Time's Up contre le harcèlement et les violences sexuelles. Le mouvement "a commencé comme une manifestation contre Donald Trump mais désormais c'est plutôt pour la reconnaissance des problèmes rencontrés par les femmes dans le monde", a déclaré Ann-Carolyn, 27 ans, qui manifestait à Washington pour soutenir Planned Parenthood, la principale organisation de planning familial.

Nous ne laisserons personne nous enlever nos droits Alexandria Ocasio-Cortez, élue new-yorkaise du parti démocrate à la Chambre des représentants





L'égérie de l'aile gauche du parti démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, élue de New York à la Chambre des représentants, a salué l'élection d'un nombre record de femmes (131) lors du scrutin parlementaire de novembre 2018. "L'année dernière, nous avons mis notre puissance dans les élections et cette année nous devons mettre cette puissance au service de la politique", a-t-elle lancé devant la foule où elle comptait de nombreux partisans, en promettant le dépôt d'un projet de loi sur l'Egalité des droits.



"Nous ne laisserons personne nous enlever nos droits, en fait nous en aurons davantage", a ajouté la benjamine du Congrès en prônant la parité en matière de salaire ou un congé pour chaque parent après la naissance d'un enfant.