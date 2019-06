JeKiffeMonDecollete : des femmes affichent leur décolleté contre le sexisme

publié le 24/06/2019 à 15:04

Twitter est de nouveau le cœur d'une bataille en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre le sexisme. Avec le hashtag #JeKiffeMonDecollete, des utilisatrices du réseau social publient des photos de leurs décolletés.

Elles veulent dénoncer les regards et commentaires déplacés dont elles souffrent quand elles portent de telles tenues, et revendiquent le droit de se vêtir comme elles le souhaitent, même en période de fortes chaleurs.

C'est une certaine "Céline B." qui a lancé le mouvement. Elle a publié une photo du T-shirt décolleté qu'elle portait le 18 juin, avec un message. "D'après un type croisé tout à l'heure, ceci est un " décolleté de sale pute " ... ¿ Mec mes seins et moi on t'emmerde bien fort tu sais ¿¿" Cette publication a fait réagir de nombreuses personnes, et a été partagée à de nombreuses reprises.

Donc .. d'aprés un type croisé tout à l'heure .. ceci est un " décolleté de sale pute " ... ¿ .. Mec mes seins et moi on t'emmerde bien fort tu sais ¿¿ pic.twitter.com/lObGJqbsHo — célineb (@c3lineb) June 18, 2019

Le message de "Céline B." a été repéré par la chroniqueuse des Grandes Gueules de RMC Zohra Bitan. C'est elle qui a alors lancé le hashtag #JeKiffeMonDecollete, "en attendant la canicule et en guise de résistance à la police vestimentaire." Elle a été suivie par de nombreuses femmes. Des anonymes, mais aussi des personnalités connues, comme l'actrice Véronique Genest.



A tout âge #JeKiffeMonDecollete

il n’est pas né celui qui me dictera ma façon de m’habiller . pic.twitter.com/3yB2nE1GXA — Véro Genest (@veroniquegenest) June 22, 2019

#JeKiffeMonDecollete

mes seins et moi nous nous sommes battus contre le cancer et nous l'avons mis KO... ¿¿

Alors ce n'est pas pour se faire emm...ok ? pic.twitter.com/8V53mgEF1y — Fée néante (@SalagnacLauren1) June 22, 2019