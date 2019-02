"The Bold Type" : la série qui renverse les clichés sur la mode

publié le 02/02/2019 à 08:20

Jane Sloan, Kat Edison et Sutton Brady sont trois meilleures amies qui travaillent ensemble pour Scarlet, célèbre magazine féminin qui marie la mode avec des sujets de société osés et engagés pour les femmes. L'une est journaliste, l'autre dirige les réseaux sociaux de Scarlet tandis que la dernière trouve son bureau à l'étage de l’administration mais ne rêve que de stylisme.



Porté par l'impressionnante et respectée rédactrice-en-chef Jacqueline Carlyle, le magazine est, pour ces trois héroïnes modernes, un lieu où s'expriment leurs passions, leurs ambitions mais aussi leurs peurs et questionnements.

Entre Sex and Tthe City (pour son décor new-yorkais) et Le Diable s'habille en Prada (pour son univers glamour), The Bold Type est diffusée depuis juin 2017 aux États-Unis. La série débarque enfin sur les télévisions françaises dès le dimanche 3 février sur Téva et on vous donne 4 bonnes raisons de suivre les aventures new-yorkaises de ce trio attachant et audacieux.

1. Une belle vision de la sororité

Les enfants des années 2000 ont grandi avec Gossip Girl, 90210 ou encore Les Frères Scott, des séries où de nombreux ressorts dramatiques se basaient sur la rivalité entre les personnes féminins. Bonne nouvelle : les ados d'aujourd'hui auront d'autres références, à savoir un trio aussi soudé que celui formé par Jane, Kat et Sutton.



Chacune ayant sa place dans l'entreprise et son expertise, The Bold Type donne alors une vision positive des relations entre femmes et montre une société où il est bon de cultiver la sororité.

2. En finir avec le cliché de la cheffe tyrannique

Un magazine de mode, la grosse pomme, des personnages ultra-stylés et une boss aux cheveux courts : voici les points communs entre Le Diable s'habille en Prada et The Bold Type. Mais à la différence de Miranda Priestly (jouée par Meryl Streep), Jacqueline Carlyle (Melora Hardin) est une patronne qui se soucie de ses employées, les pousse à se dépasser sans les tyranniser. Une exception dans le cinéma ou les séries télévisées, où les femmes à la tête des entreprises sont bien souvent montrées comme des harpies sans cœur.



Le personnage de Jacqueline Carlyle montre alors à quel point le mentorat est important dans la carrière des jeunes femmes ainsi que la bienveillance dans les techniques de management. De quoi en inspirer plus d'un ou une ?

3. Un féminisme pop, accessible et intersectionnel

The Bold Type s'inscrit pleinement dans son époque et aborde des thèmes variés qui sauront parler aux adolescentes et jeunes femmes d'aujourd'hui. La série donne ainsi à voir des héroïnes et des thématiques engagées tout en sachant varier les tonalités selon les situations.



Dès le premier épisode, la série met par exemple en exergue l'absence de diversité et de femmes dans les conseils d'administrations et introduit le personnage récurrent d'Adena El-Amin, photographe musulmane et lesbienne qui porte le hijab. Preuve que le féminisme est pluriel et, surtout, intersectionnel.

4. Un discours décomplexant sur la sexualité

Dans Scarlet, la sexualité n'est pas un sujet tabou et Jacqueline tient à en parler de façon à aider les femmes à se concentrer sur leur propre plaisir plutôt que sur celui d'un éventuel partenaire masculin. La série aborde également des sujets comme l'orgasme, le porno ou encore la masturbation.



Si The Bold Type est moins osé que sa grande sœur Sex and the City, elle permet toutefois de décomplexer les femmes et de briser des tabous en parlant ouvertement de troubles de la sexualité comme de plaisir. Profitons-en, les États-Unis ont diffusé la saison deux et une troisième ne devrait pas arder à arriver.