publié le 15/06/2018 à 12:40

Ce sera, pour certaines, le premier match qu'elles verront dans un stade. Des Iraniennes ont fait le voyage jusqu'en Russie pour assister à la Coupe du monde. Ce vendredi 15 juin, à partir de 17 heures, elles seront dans les tribunes du stade de Saint-Pétersbourg pour supporter leur équipe face au Maroc.



Un expérience inédite pour elles, car, dans leur pays, elles ne sont pas autorisées à entrer dans un stade. Passionnées de football, des supportrices ont donc fait le déplacement et se promènent dans les rues de Moscou, cheveux découverts et épaules habillées de vert, de rouge et de blanc. "Nous les Iraniens, on a peur de rien", raconte l'une d'entre elles. "Nous sommes croyants, même les femmes se tiennent au côté des hommes, et on supporte notre équipe parce qu'on aime le football".

Pourtant, en Iran, 35 femmes fans de ballon rond ont été arrêtées, au mois d'avril, pour avoir manifesté leur envie d'entrer dans le stade Azadi de Téhéran, un soir de derby. "C'est ma première Coupe du Monde", témoigne Sarah, du mouvement Open Stadium. Elle fait partie des activistes arrêtées et va assister au match Maroc-Iran ce vendredi. "C'est le premier stade officiel dans lequel je vais rentrer. Je devrais être tellement excitée, mais je me dis que si je ne devais voir qu'un seul match dans ma vie, ce serait à Téhéran, et ce serait tellement mieux".

Ce vendredi, la rencontre face au Maroc sera retransmise dans la fan-zone de l'immense stade national iranien. Et les femmes seront autorisées à y rentrer.