Comment le gouvernement défend le "sport au féminin" ?

La place des femmes dans le monde sportif français laisse à désirer. Depuis cette année seulement, les Bleues ont pu briller en prime-time sur France 2 alors que leurs homologues masculins se font applaudir en direct à la télévision depuis... 1952. Les jeux olympiques et autres grands événements sportifs sont un festival de sexisme ordinaire tandis qu'aujourd'hui encore plusieurs sports restent "réservés aux filles ou aux garçons".



C'est pour lutter contre toutes ces inégalités que le gouvernement a lancé dès mai 2017 un projet de "Conférence permanente du sport au féminin". Cette dernière souhaite œuvrer sur plusieurs points, peut-on lire dans le décret du 11 mai 2017 : la "médiatisation des épreuves sportives féminines", "un égal accès des femmes aux pratiques sportives" mais aussi "à leur gestion, gouvernance et aux fonction d'encadrement".

Cette conférence permanente, initiée par Laura Flessel (ministre des Sports) et Marlène Schiappa (secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes) a été présentée mardi 5 septembre à Valence et comporte à sa commission plusieurs représentants.



Ils sont issus du monde sportif mais aussi des représentants d'associations spécialisées dans les compétitions féminines, des acteurs de l'audiovisuel et spécialistes des questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes, souligne le décret.

Le sport, un "spectre énorme"

C'est en (presque) toutes ces qualités que Dominique Crochu s'est vue nommer à cette commission permanente.

Contactée par Girls, l'ancienne directrice à la Fédération Française de Football précise qu'il convient d'envisager le sport comme "un spectre énorme" et non pas le réduire à du "sport masculin" versus du "sport féminin".



Le spectre du sport donc, inclut selon Dominique Crochu à la fois des athlètes mais aussi des arbitres, entraîneuses, directrices, entrepreneuses dans le digital ou encore des supportrices.



"L'idée est de faire avancer la place des femmes dans tous ces secteurs", souligne Dominique Crochu avant d'expliquer que l'objectif de la commission permanente est aussi d'observer comment les écarts entre les femmes et les hommes évoluent dans le sport avant de proposer des solutions pour améliorer les choses sur tous les fronts.

Quels moyens pour défendre la place des femmes dans le sport ?

Pour elle, la commission "envoie un signe très fort sur la mixité et les envies de parité" du gouvernement français même si on ne sait pas encore quels moyens vont être dispensés à cet engagement.



"Les travaux seront en priorité sous la houlette de la direction des sports", affirme Dominique Crochu, nommée bénévolement à cette commission, tient-elle à souligner. "Des acteurs économiques sont dans ce groupe de travail, il y aura sûrement des moyens qui seront mis en place avec eux", avance la spécialiste de l'égalité entre les femmes et les hommes pour qui "la volonté politique" est plus importante qu'une somme d'argent attribuée à une cause : "Si on élargit le champ d'action et que l'on possède cette volonté, il y aura des changements", assure-t-elle avec optimisme. En attendant des résultats concrets des travaux de la commission.