et AFP

publié le 04/04/2018 à 13:35

Dans ce pays où le football féminin n'a pas sa place, Salma al-Majidi a réussi à trouver la sienne : elle devient la première femme arabe et soudanaise à devenir coach d'une équipe masculine, d'après la Fédération internationale de football (Fifa).



Ce sport, c'est une passion qu'elle a découvert quand elle était enfant. "Pourquoi le football ? Parce que c'est mon premier et dernier amour", raconte celle qui accompagnait son petit frère sur les terrains et suivait les séances d'entraînement avec intérêt.

"Je notais tout ce que disait l'entraîneur à mon frère et à ses partenaires. J'apprenais par cœur ses conseils tactiques ainsi que la façon dont il disposait les plots", se souvient la Soudanaise de 27 ans.

Mais impossible pour elle de pratiquer son sport au niveau professionnel. "Je suis devenue coach car il n'y a toujours pas de place pour le football féminin au Soudan", ajoute-t-elle.

Parmi les "100 femmes qui inspirent" de la BBC

Rapidement, la jeune sportive entraîne des équipes : d'abord les moins de 13 ans, puis les moins de 16 ans du club Al-Hilal, à Omdurman, la plus grande ville du pays.



Voile sur la tête, sifflet à la bouche et vêtements de sport... Les débuts sont compliqués pour Salma al-Majidi. Elle doit se battre pour imposer son autorité. "Il y avait ce garçon qui refusait de m'écouter", explique-t-elle. "Il me disait appartenir à une tribu qui croyait que les hommes ne devraient jamais prendre leurs ordres auprès d'une femme. Il a fallu des mois pour qu'il m'accepte".

Salma al-Majidi entraîne une équipe de football masculine. Crédit : ASHRAF SHAZLY / AFP

Mais sa force de travail et sa confiance en elle ont payé. Les joueurs que Salma al-Majidi entraîne l'ont petit à petit acceptée en tant que coach : "Avec le temps, ils m'ont tous respectée et ont fait l'éloge de mon travail. C'est un grand défi que j'ai brillamment relevé en sauvant l'équipe de la relégation", raconte la sportive sur le site de la Fifa.



Après plusieurs formations et des diplômes, celle que l'on surnomme "Sister coach" devient entraîneuse de football à plein temps, rémunérée comme ses homologues masculins. Elle a notamment coaché les clubs masculins de 2ème ligue Al-Sasr, Al-Nahda, Nile Halfa er Al-Mourada. En 2015, la BCC la classe parmi les 100 femmes qui inspirent.

Un modèle pour les jeunes Soudanaises

Même si son parcours a été compliqué dans une famille et un pays conservateur, elle sait que réussir est possible. Son père raconte que faire accepter sa passion à ses proches a été difficile. "Salma a toujours préféré porter des pantalons", se souvient sa mère. "Elle regardait toujours les garçons jouer au football".

"Mon message aux hommes en général est de donner une chance aux femmes de faire ce qu'elles veulent", explique Salma al-Majidi. Elle espère inspirer d'autres jeunes filles à persévérer pour faire ce qu'elles aiment.



La seule autre femme à avoir acquis une certaine notoriété dans le milieu du football soudanais est Mounira Ramadan. Elle a été arbitre dans les années 1970.