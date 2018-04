publié le 25/04/2018 à 09:57

"Crampons et nichons !", c'est le slogan de ces joueuses qui officient dans la première équipe de football composée de femmes en France, à Reims en 1969. Comme des garçons, film de Julien Hallard en salles ce mercredi 25 avril, raconte l'histoire de ces pionnières du ballon rond.



"Nous nous battrons jusqu'au bout pour obtenir notre droit le plus naturel à jouer au football comme les garçons et nous occupons ce terrain illégalement contre la loi des hommes qui brime les femmes", peut-on entendre de ce long-métrage mettant en scène Max Boublil aux côtés de Vanessa Guide, Solène Rigot ou Bruno Lochet.

Car pour gagner le droit de mettre des buts en championnat, ces joueuses de football ont dû faire face aux remarques et attaques sexistes, et à la Fédération de Football, qui tentera de s'opposer à l'existence de cette équipe composée de femmes.

> Comme des garçons - avec Max Boublil et Vanessa Guide - Bande-annonce Date : 25/04/2018

L'aventure "sublime" des championnes de Reims

"On jouait au foot pour jouer au foot, que l'on soient pionnières nous étaient totalement égales", raconte au micro de RTL Ghislaine Souef, milieu de terrain de cette première équipe, cinq fois championne de France entre 1975 et 1982.



Elle a 15 ans lorsqu'elle voit passer la petite annonce de la constitution d'une équipe de football composée de femmes. "Je n'osais pas y aller", raconte-t-elle. C'est son frère qui l’emmène s'inscrire "parce que je jouais tous les jours avec eux au foot", confie "Gigi" Souef à RTL.



"On a été les premières à prendre l'avion, à cette époque là c'était réservé aux hommes d'affaires. Beaucoup de joueurs professionnels n'ont pas fait ce qu'on a fait : on restait trois semaines, un mois dans un pays", ajoute l'ancienne joueuse qui se rappelle encore aujourd'hui des nombreux voyages qu'elle a pu faire lorsqu'elle officiait dans son équipe. "Une aventure sublime", portée aujourd'hui sur grand écran.