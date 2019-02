publié le 06/11/2018 à 06:20

L'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des grands champs de bataille du gouvernement actuel. Mais ses actions ne suffisent pas selon la population française, révèle un sondage Ifop/Mad and Women pour la newsletter féministe Les Glorieuses, publié ce mardi 6 novembre.



Plus de 7 Français-es sur dix estiment en effet que l'action du gouvernement est insuffisante en ce qui concerne les inégalités salariales. Les femmes sont majoritairement (82%) plus déçues que les hommes (63%).

Récemment pourtant, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a annoncé des mesures concrètes permettant de lutter contre les inégalités salariales dans les entreprises françaises. Car si la loi l'interdit depuis plusieurs décennies, la pratique ne suit pas toujours et des femmes restent, à poste et compétence égales, parfois moins bien payées que leurs homologues masculins.

Pour militer pour l'égalité des salaires, la newsletter féministe Les Glorieuses lance donc le mouvement #6novembre15h35 pour symboliser la date à laquelle les femmes travaillent "gratuitement" du fait de ces inégalités.

3 actions plébiscitées par les Français-es

Pour mettre fin au problème, la newsletter propose trois actions majeures et concrètes, approuvées en majorité par les personnes interrogées à l'occasion du sondage : un congé paternité équivalent au congé maternité (63% des Français et Françaises pensent que cette action sera efficace pour réduire les inégalités), un certificat d’égalité obligatoire pour les entreprises (63%), et l'obligation pour les entreprises de transparence des salaires (73%).



À la question : "si vous saviez qu’une entreprise figure sur une liste officielle des entreprises qui respectent le moins les égalités salariales entre hommes et femmes, cela vous conduirait-il à refuser de postuler au sein de cette entreprise ?", 61% des personnes interrogées répondent que "oui" contre 39% de "non".



Cette enquête a été menée du 23 au 24 octobre 2018 auprès d'un échantillon de 1014 personnes, représentatif de la population françaises âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.