160 personnalités et anonymes demandent un congé paternité obligatoire

Les collectifs Congé Parentégalité et Pour une parentalité féministe (PA.F) ont lancé une pétition qui a réuni 160 signataires, dont le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez ou l'ancienne patronne du Medef Laurence Parisot. L’objectif : réclamer l'instauration d'un congé paternité obligatoire, aligné sur le congé maternité.



"En France, une salariée a droit à un congé maternité de seize semaines, dont huit obligatoires. Un salarié, lui, dispose d'un congé paternité facultatif de onze jours", rappelle cette pétition (congepaternite.wesign.it/fr) publiée dans Le Parisien, jugeant que "l'organisation des congés ‘à la française’ participe au maintien d'un système inégalitaire et patriarcal au travail, en biaisant les critères d'embauche et d'avancement".

"Seule une loi peut créer les conditions d'une parentalité à égalité, en rendant ce congé obligatoire et de même durée pour les deux parents, qu'ils soient travailleur-euses indépendant-es ou salarié-es", poursuit la pétition.

Un appel de personnalités et simples citoyens

Les 160 signataires, parmi lesquels figurent des experts comme le psychiatre Serge Hefez, de simples citoyens et des personnalités comme l'humoriste Guillaume Meurice, exhortent à s'inspirer du Portugal où le congé paternité vient d'être rendu obligatoire. "Le congé paternité ne peut rester une option, au risque que le père ou second parent n'ose affirmer son choix de peur d'être discriminé à l'embauche ou dans sa carrière", estiment-ils.



Le gouvernement a annoncé jeudi que les travailleuses indépendantes, cheffes d'entreprises et agricultrices pourraient bénéficier en 2019 d'un congé maternité aussi long que celui des salariées, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Dans un communiqué, les deux collectifs regrettent le "report sine die de la réforme du congé paternité par Édouard Philippe, pourtant chef d'un gouvernement qui a désigné l'égalité entre les femmes et les hommes comme la ‘grande cause du quinquennat’".



Dans un rapport remis récemment à l'exécutif, l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait préconisé de rallonger le congé paternité et de le rendre au moins en partie obligatoire. "Le congé paternité, il est très important qu'il puisse être amélioré", a commenté jeudi 20 septembre sur BFMTV la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Mais "là on est vraiment concentrés sur le congé maternité", avait-elle ajouté.