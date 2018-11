publié le 01/11/2018 à 14:30

27,7%, c'est le pourcentage de l'écart salarial entre les femmes et les hommes, toute la carrière et tous postes confondus. Pour permettre à tous et à toutes de prendre conscience de ce chiffre, la newsletter féministe Les Glorieuses s'est associée à l'ONG Le mouvement afin de proposer une plateforme calculant automatiquement combien d'argent vous pourriez bénéficier en plus chaque année, dans un monde idéal où les inégalités salariales n'existeraient pas.



Cette opération fait partie du mouvement que va prochainement lancer la newsletter Les Glorieuses pour l'égalité salariale. Le 6 novembre prochain, à 15h35, les femmes commenceront en effet à travailler gratuitement et ce, pendant le reste de l'année. Cette date a été calculée à partir d'un autre pourcentage prenant en compte les inégalités salariales en France selon le taux horaire : 15,2%.

En France, à travail et poste égal, les femmes sont payées 9% de moins que les hommes, rappelle Les Glorieuses.

En octobre dernier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé des mesures et sanctions pour lutter contre les inégalités salariales. Les entreprises de plus de 50 salarié-es touché par ce fléau auront trois ans à partir de janvier pour combler les écarts.